À quoi servent les associations académiques en management ? Conversation avec Yoann Bazin

Oui, à quoi servent les associations académiques en management ? C’est une question souvent posée par celles et ceux pour lesquel·le·s le sens et la valeur des traditions académiques restent assez obscures à l’heure de la multiplication des tricheries, plagiats ou encore de la fuite en avant vers le gouffre du « publish (i·e in english) or perish »… Le tout, alors que la fortune de la traduction automatique paraît déjà avérée (voir le très puissant www.deepl.com/translator).

On peut la formuler ainsi : un update général du « logiciel » de ce système ne serait-il pas nécessaire si l’on veut construire un impact véritable, tout en se confrontant aux vraies questions, c’est-à-dire pas seulement celles qui sont à la mode car bankables pour « faire carrière » dans ce Tout Petit Monde si bien décrit par David Lodge dès 1984 ? !

Pour ne pas risquer de jeter le bébé avec l’eau du bain, il était urgent de prendre le temps de réfléchir. Merci donc à Yoann Bazin d’avoir accepté cet échange sur le sens du travail accompli par les associations scientifiques, singulièrement dans le domaine du management. Comme une invitation aussi à ne jamais oublier leur mission épistémologique… première.

Présentation de Yoann Bazin

Yoann Bazin est titulaire d’un Master en sociologie de l’EHESS et d’un doctorat en études organisationnelles du CNAM. En tant que professeur associé à l’EM Normandie, il enseigne principalement la gestion, l’éthique des affaires et la pensée critique, tout en supervisant des étudiants et des mémoires. Il contribue également activement à la recherche universitaire reconnue à l’échelle internationale par l’entremise de publications, de présentations et d’examens. Il est co-rédacteur en chef de la revue Society and Business Review avec Yvon Pesqueux et président de la Société Philosophique des Sciences de Gestion.

L’interview de Yoann Bazin