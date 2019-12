Alex, 10 ans : « Comment les YouTubeurs gagnent de l’argent ? »

Comme des centaines de millions de personnes dans le Monde, tu utilises probablement la plate-forme YouTube pour regarder des vidéos de tes artistes préférés. Tu es d’ailleurs très certainement abonné à plusieurs chaînes qui te permettent de suivre les nouvelles créations de ces personnes que l’on appelle les « YouTubeurs », c’est-à-dire des personnes qui produisent pour la plate-forme des tas de contenus vidéo réguliers dans plein de domaines qui t’intéressent.

Il faut que tu saches que la très grande majorité de ces YouTubeurs ne gagne pas d’argent et ne fait des vidéos que pour s’amuser, apprendre à communiquer ou essayer de se faire connaître. Quelques-uns d’ailleurs y parviennent et deviennent de véritables « stars » de YouTube. Tu dois sûrement connaître l’humoriste Norman, PewDiePie qui filme et commente ses parties de jeu vidéo, l’experte en mode et beauté EnjoyPhoenix, ou encore Néo et Swan qui se font filmer tandis qu’ils déballent et testent de nouveaux jouets. Ces stars ont trois moyens de gagner beaucoup d’argent grâce à YouTube, et voici comment ils s’y prennent.

Tu ne le sais peut-être pas, mais YouTube est la propriété de l’entreprise Alphabet (à qui appartient Google) qui a pour métier de vendre des espaces publicitaires pour toutes les marques comme M&Ms, Nike ou Nintendo qui veulent faire connaître leurs produits. Or, YouTube est le deuxième site Internet le plus fréquenté au Monde. Cela en fait une des plus grandes vitrines publicitaires qui soit.

En conséquence, les marques paient YouTube pour que leurs propres vidéos publicitaires soient visionnées juste avant les vidéos de tes YouTubeurs préférés. Et comme YouTube a besoin des YouTubeurs pour créer de nouvelles vidéos, il leur redistribue une partie de l’argent de la publicité. En moyenne, à chaque fois qu’une vidéo est vue 1 000 fois, le YouTubeur gagne environ 60 centimes d’euro. On estime alors que la seule vidéo « Luigi clashe Mario » de Norman, qui a totalisé près de 79 millions de vues depuis sa publication, lui aurait rapporté plus de 47 000 euros.

Tu as dû le remarquer, les pages des YouTubeurs stars affichent le nombre de leurs abonnés et le nombre de fois où chaque vidéo a été vue. Cela montre combien ils sont populaires. Comme ils sont appréciés par beaucoup de fans, les marques peuvent avoir envie de travailler directement avec eux. Les marques cherchent toujours à faire connaître leurs produits, mais cette fois-ci en les faisant apparaître (ou prononcer) directement dans la vidéo du YouTubeur. Si le YouTubeur accepte, il sera d’une façon ou d’une autre récompensé par la marque pour la visibilité qu’il lui apporte auprès des fans (par de l’argent et/ou des produits gratuits). C’est pourquoi on appelle souvent ces YouTubeurs des « influenceurs », car ils ont la capacité d’influencer les actes d’achat de leurs fans.

Enfin, les YouTubeurs profitent parfois de leur popularité acquise sur YouTube pour gagner de l’argent en dehors de la plate-forme. Des artistes comme Norman ou Cyprien organisent des spectacles. Squeezie a lancé sa marque de vêtements, et Sananas sa marque de cosmétiques. Pour eux, YouTube a surtout été un tremplin pour se faire connaître, et pour gagner de l’argent grâce à d’autres activités.

En lisant tous ces exemples de réussites, tu te dis peut-être que c’est facile de gagner beaucoup d’argent grâce à YouTube. Détrompe-toi ! Pour un PewDiePie qui aurait gagné 15 millions de dollars en 2016, combien de millions de YouTubeurs resteront à jamais dans l’anonymat et ne pourront jamais gagner leur vie de cette activité ? La concurrence est très forte pour se faire connaître et, même si tu as du talent à revendre, il te faudra beaucoup de travail et un zeste de chance pour devenir un YouTubeur star. Mais si c’est ton rêve, et que tu as lu attentivement cet article, alors tu sauras déjà comment gagner de l’argent grâce à tes vidéos. Sans oublier, bien sûr, de bien t’amuser !

Si toi aussi tu as une question, demande à tes parents d’envoyer un mail à : tcjunior@theconversation.fr. Nous trouverons un.e scientifique pour te répondre.

Illustration : Diane Rottner.