Apprendre une langue étrangère : plaidoyer pour l’étude de la grammaire

On peut disposer d’une quantité d’informations précieuses sur une langue sans être au courant des savoirs élaborés depuis des siècles par les grammairiens et légitimés par les chercheurs de son époque. Pensons par exemple au réceptionniste d’hôtel, capable de saluer tous les clients dans leur langue respective, en ayant chaque fois recours à des formules bien bâties. Dans le cas présent, on a envie de dire que la connaissance de la grammaire n’est pas indispensable pour un minimum de communication.

D’ailleurs, dans une certaine mesure, et à tout âge, certaines structures grammaticales d’une deuxième langue peuvent être acquises en dehors de toute institution scolaire par le biais d’interactions avec des locuteurs natifs et experts, par la lecture ou par la fréquentation assidue des médias. Mais, de là à déduire qu’il serait plus judicieux d’« aller à l’essentiel », et donc de laisser tomber les activités de structuration de la langue, pour se centrer uniquement sur l’expression et la motivation, il y a un pas.

Un traitement systématique nécessaire

Certes, pour motiver au maximum les élèves, et stimuler leur participation en classe, l’enseignant peut faire l’illusion de « renverser » l’itinéraire traditionnel d’apprentissage des langues en partant de séquences immédiatement utilisables dans les échanges quotidiens.

Toutefois, l’apprentissage purement communicatif « dans une globalité fonctionnelle » n’existe pas. Les méthodes de langue, y compris les plus modernes et les plus contextualisées, se substituent péniblement au traitement plus systématique des formes. Il faut bien admettre qu’il n’existe pas d’enseignement de langue étrangère efficace purgé de toute réflexion grammaticale.

À un moment donné, si l’on veut que l’apprenant comprenne l’utilité de produire les formes de façon correcte, nous devrons attirer son attention sur les composantes et sur les modalités d’assemblage de ces composantes au sein de la langue qu’il étudie.

Créer des situations de communication

Une langue sans structures grammaticales n’est pas une langue vivante et dans tout cours apparaît rapidement le besoin d’ordonner les éléments à acquérir. Dans le même temps, il faut admettre que cet examen linguistique n’est pas une fin en soi. Si l’activité de l’enseignant apparaît trop ouvertement commandée par une progression pédagogique stricte, les étudiants risquent de focaliser leur attention sur le code linguistique, autrement dit, le support de la communication, au lieu de la communication elle-même.

De toute évidence, l’outil linguistique se confond avec l’objet linguistique à s’approprier : on apprend à communiquer par la communication. Le processus d’apprentissage de la grammaire nécessite la mise en place de situations de communication ne serait-ce qu’embryonnaires. Celles-ci permettent de présenter les points grammaticaux à traiter, de les contextualiser et aussi de les réinvestir dans des productions guidées.

La pédagogie du « savoir » (lexique, grammaire, prononciation, orthographe…) ne doit pas s’opposer à la pédagogie du « savoir-faire » (lire, écouter), écrire, parler, traduire, etc.). La langue en tant que système et en tant qu’outil, autrement dit le « savoir sur la langue » et le « savoir parler la langue » sont inter-reliés

La langue n’est pas un simple matériau à démonter et à monter mécaniquement. La grammaire offre des ressources dans lesquelles les locuteurs puisent pour organiser leurs échanges sociaux, et les choix linguistiques ne doivent pas être vus comme un recueil de normes. Il s’agit plutôt d’un espace d’observation et de réflexion, d’où la nécessité de varier les cadres interprétatifs dans l’enseignement.

Des jeux de comparaison

Tout cours de grammaire illustre à sa manière que les éléments de la langue, qu’on ajuste dans un certain ordre, forment entre eux des microsystèmes qui font sens. L’apprenant ne cesse de comparer sa langue et la langue à acquérir. La conscientisation du langage passe par une mise en parallèle des systèmes grammaticaux des langues en présence : un cours de grammaire idéal offre des outils diversifiés pour des allers et retours judicieux entre le fonctionnement de la première et de la deuxième langue.

La grammaire doit aider les apprenants à comprendre que la maîtrise des règles n’est pas contradictoire avec la liberté d’expression. Les bains socioculturel et grammatical s’avèrent complémentaires. L’apprentissage systématique des règles de fonctionnement reste un élément de transmission présent à toutes les étapes de l’apprentissage des langues étrangères.

De plus, lorsqu’on enseigne une langue, on lui confère une légitimité politique et culturelle, et aussi, ne l’oublions pas : une légitimité fonctionnelle et structurelle. L’existence d’un outil d’apprentissage comme celle d’un manuel de grammaire peut sortir une langue de la confidentialité. Les éléments qui y sont retenus accèdent à une sorte de dignité.