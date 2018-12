Bienvenue à La Conversation Canada

Bienvenue sur La Conversation Canada — une publication en ligne de journalisme académique, dernier-né d'un réseau qui compte aujourd'hui neuf sites à travers le monde.

Il s'agit d'un média d'information et d'analyse de l'actualité indépendant, qui publie des articles grand public écrits par les chercheurs et les universitaires. L'accès à un journalisme d'expertise authentique et de qualité est un des piliers de la démocratie. Notre objectif est de permettre une meilleure compréhension de l'actualité et des sujets les plus complexes.

Technologie, santé, société, culture, économie… Nous avons l’ambition de proposer un large éventail de sujets.

L’édition canadienne anglaise existe depuis juin 2017. Près de 1 300 articles — vus plus de 20 millions de fois — ont été publiés depuis.

Lancé en 2011 depuis l'Australie, le réseau média The Conversation s'est étendu au Royaume-Uni, en 2013, aux États-Unis, en 2014, en Afrique et en France, en 2015, au Canada et en Indonésie, en 2017, et en Espagne, en 2018. Tous sont répertoriés comme organisations à but non lucratif.

Les contenus publiés sur ces sites sont traduits et republiés à travers tout le réseau. Nous croyons à un accès libre à l'information. The Conversation est une plate-forme gratuite, sans publicité et libre de droits (sous licence Creative Commons).

Tous nos auteurs et nos journalistes ont signé notre Charte éditoriale. Nos auteurs n'écrivent que sur les sujets de leur champ d'expertise, précisé dans le cadre de leur article. Leurs sources de financement doivent être rendues publiques, pour éviter les conflits d'intérêts.

Nous sommes vraiment très fiers de lancer, avec toute l’équipe éditoriale, La Conversation Canada. Nous croyons qu’il y a plus que jamais un besoin pour un journalisme rigoureux, basé sur de solides recherches et des faits.

« Nous sommes ravis d'offrir aux universitaires francophones du Québec et de l'ensemble du Canada l'occasion de faire partie de ce nouveau modèle de journalisme qui rapproche les connaissances universitaires du grand public », a dit David Estok, président du conseil d'administration de The Conversation Canada / La Conversation Canada.

Nous tenons à remercier nos partenaires, l'Université de Montréal, l'Université Concordia, l'UQAM, le réseau de l'UQ, l'Université Bishop, l'Université Laurentienne, ainsi que la Fondation Chagnon, la Fondation Lawson, le scientifique en chef du Québec, l'Institut canadien de recherche sur la santé, Génôme Canada, Universités Canada, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, la Fondation de la famille Margaret & Wallace McCain et l'Institut Brookfield.

« Nous croyons que nos professeurs vont contribuer avec enthousiasme au débat public et nous les encourageons à écrire dans ce nouveau média alternatif et très prometteur », a déclaré de son côté Sophie Langlois, directrice du Bureau des communications et des relations publiques de l'Université de Montréal. « En tant que première université francophone au Canada à soutenir La Conversation, nous espérons que nos voix se feront entendre dans le reste du pays. »

The Conversation Canada a été fondé par Mary Lynn Young et Alfred Hermida de la Graduate School of Journalism de l’Université de la Colombie-Britannique.

Nous vous encourageons à vous abonner à l'infolettre de La Conversation Canada. Vous pouvez le faire ici.