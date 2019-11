Bila pemanasan global melebihi 2°C, lelehan es Antartika bisa menaikkan muka laut hingga 20 meter

Disclosure statement

Studi ini didanai oleh Royal Society Te Apārangi’s Marsden Fund, dan melibatkan Dr Gavin Dunbar dari Victoria University’s Antarctic Research Centre, serta peneliti lainnya dari GNS Science, Universitas Waikato, dan Belanda, AS dan Cile.

Timothy Naish does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.