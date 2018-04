Cacing sapi keluar dari mata: bagaimana bisa parasit binatang pindah ke tubuh manusia?

Disclosure statement Katie M. Clow menerima dana dari Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) dan Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Dia pernah bekerja sebagai konsultan untuk Zoetis. Dia juga terafiliasi dengan Veterinarians Without Borders Canada.

Partners University of Guelph provides funding as a founding partner of The Conversation CA. View all partners

Republish this article Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.