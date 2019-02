Comer menos carne contra el cambio climático: una estrategia controvertida y llena de matices

Disclosure statement

Salvador Calvet Sanz es el coordinador de la Red Remedia

Agustin del Prado Santeodoro recibe fondos del programa Ramon y Cajal del Ministerio de Economía y competitividad (RYC-2017-22143)

María Almagro Bonmatí recibe fondos de Ministerio de Economía y Competitividad, contrato Juan de la Cierva-Incorporación (Ref: IJCI-2015-23500).

Pol Llonch Obiols recibe fondos de Agencia Estatal de Investigación.

Sonia Roig Gómez es miembro de la Sociedad Española de Pastos y de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo.

Agustín Rubio Sánchez, Ana Iglesias Picazo, Cipriano Díaz Gaona, David R. Yáñez-Ruiz, Elena Galán, Fernando Estellés Barber, Guillermo Pardo, Haritz Arriaga Sasieta, Inmaculada Batalla, Jorge Alvaro-Fuentes, and Víctor Vélez-Marroquín do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.