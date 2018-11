¿Cuál es la mayor necesidad de la universidad? Responden los últimos presidentes de la CRUE

Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.

Calidad europea. Vivimos cada vez más en un sistema de “unidiversidad”, en que se amplían las diferencias entre universidades, de manera que las comparaciones de conjunto no dicen demasiado y nos llevan a otorgar mayor significación a las posiciones que ocupan individualmente algunas instituciones. Pese a la ausencia de universidades españolas en los primeros puestos de los rankings, me parece que el sistema universitario español presta un desempeño más relevante del que en muchas ocasiones se le otorga y que, aunque subsistan indudables deficiencias, ha experimentado sensibles mejoras en las últimas décadas. Pero lo que verdaderamente me preocupa, y donde albergo algunas dudas, es si en la actualidad las universidades españolas se están moviendo con la celeridad que se requiere para afrontar los profundos y radicales cambios que se están registrando en el mundo educativo y de la innovación.

Calidad europea. Si hablamos del sistema universitario en su conjunto, sin duda alguna. La calidad media es muy alta en todas sus misiones. Precisamente eso es lo que precisa la ciudadanía y la sociedad, tener la seguridad de que la universidad que le da servicio (docente, de transferencia, cultura, etc.) le asegure una alta calidad, no que esta solo se encuentre en ciertas universidades de élite. Y todo esto se consigue con una financiación y un entorno económico que no se asemeja al de los países punteros de Europa. Esto no significa que no sea preciso conseguir mejoras continuas en la modernización y calidad del sistema universitario y de cada una de las universidades, de manera que su contribución a la sociedad sea todavía superior a la actual, que ya alcanza índices muy notables. Recientes años de desatención han minado elementos sustanciales y se precisa una apuesta de la sociedad y de los gobiernos en las posibilidades que ofrecen las universidades.

Necesidad urgente. Tener un marco legislativo adecuado al reto que afrontamos en este siglo XXI. Si queremos converger hacia una Economía del Conocimiento que proporcione empleo de calidad a nuestros ciudadanos necesitamos dotar a la Universidad de recursos que la hagan más eficiente. Por eso, los rectores le pedimos el pasado 26 de septiembre al Congreso de los Diputados que comience a trabajar en una nueva Ley de Universidades. No se nos puede exigir que preparemos a los jóvenes para el futuro con recursos muy inferiores a los que tienen los países de nuestro entorno; no en una economía globalizada. Somos de los pocos países de la UE que durante la crisis recortó la financiación de las universidades y aún no hemos recuperado los niveles de financiación previos. A esto hay que sumar que, si bien la Constitución consagra la autonomía universitaria en la teoría, en la práctica ocupamos el puesto 24 de 29 países europeos en autonomía en gestión de personal y en autonomía financiera. Las grandes decisiones estratégicas nos vienen impuestas.