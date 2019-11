Dossier : Comment le goût des livres vient aux enfants

Utilisez l’impératif, parlez de livres à vos enfants sous le seul angle de leurs bienfaits scolaires, et vous risquez fort de leur inculquer une aversion durable pour les librairies et les bibliothèques. Dans son essai Comme un roman, Daniel Pennac a déjà magistralement montré combien les injonctions à la lecture impuissantes à réveiller le goût du récit qui sommeille en chacun de nous.

En effet, il fut un temps où l’adolescent récalcitrant face aux explications de textes de Racine et Balzac vous réclamait à cor et à cri de lui relire ses histoires préférées. Et la recherche a montré que ce partage de découvertes en famille a un réel impact sur le goût qu’on portera plus tard à l’écrit. Comment maintenir et développer ce dialogue au fil du temps ? Comment réconcilier fantaisie et classiques ?

A l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse qui ouvre ce mercredi 27 novembre à Montreuil, voici une sélection d’analyses autour des premières lectures, de la littérature de jeunesse, ou des arbitrages entre écrans et papier, à retrouver sur The Conversation.

