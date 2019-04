Dossier : Europe 2019, il est temps d’en parler

Les Gilets jaunes, le Grand débat national, et Notre-Dame… La campagne pour les élections européennes a largement été éclipsée par les soubresauts de l’actualité en France. Et pourtant, le vote qui aura lieu dans l’hexagone le 26 mai prochain revêt une importance toute particulière. Confrontée au Brexit et à la montée du populisme, l’Union européenne vacille sur ses fondations, un peu plus de soixante ans après la signature du Traité de Rome (1957).

Elle vacille, cette Union des Vingt-sept, mais elle tient, comme elle le démontre dans l’interminable séquence des négociations du Brexit. The Conversation France, en lien étroit avec nos cousins britannique et espagnol, publie une série d’articles pour analyser en profondeur les défis, les changements, les ruptures et les espoirs qui accompagnent cette aventure collective. Vous pourrez les retrouver d’ici au 26 mai, et au-delà, dans ce dossier. Avec en filigrane une question cruciale : qu’est-ce qu’être Européen aujourd’hui ?

Bonne lecture !

Thomas Hofnung

Philippe Huguen/AFP

Stéphane de Sakutin/AFP

Laura Hutton / Shutterstock