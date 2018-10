Dossier spécial : Les enjeux de l’intelligence artificielle

Les définitions ne manquent pas pour l’intelligence artificielle. Mais ce qui est sur, c’est que cette intelligence de machines ou de systèmes est en train de bouleverser notre quotidien. De l’éducation à l’économie en passant par la philosophie, l’intelligence artificielle provoque le débat et suscite les discussions. Elle oblige à réfléchir, à se projeter, à imaginer ce nouveau lien entre l’humain et la machine. L’IA est parmi nous, et dans ce dossier spécial de The Conversation France, nous vous offrons quelques perspectives pour mieux imaginer quelle place elle va prendre dans le futur.

Travailler dans un monde où l’intelligence artificielle sera omniprésente. Le corps social saura-t-il l’intégrer au bénéfice des travailleurs, et non contre eux ? Le pire n’est jamais sûr…

Comment changer le système éducatif alors que l’intelligence artificielle progresse à vive allure ? Apprendre à désapprendre, mieux connaître son cerveau, apprendre des autres sont de bonnes pistes.

Tout compte fait, l’intelligence artificielle est moins à craindre que la connerie naturelle.

Les robots deviennent de plus en plus présents dans nos environnements professionnels et personnels, quelle place faut-il leur réserver ?

Comment éduquer nos concitoyen·ne·s dans un monde où l’intelligence artificielle devient omniprésente ? Réflexions sur l’éducation.