Douleurs, incontinence, constipation: votre plancher pelvien est-il à la hauteur?

« Comment ai-je pu ignorer que c'était un problème de plancher pelvien? Pourquoi mon médecin ne m'a-t-il pas envoyé ici plus tôt? Vous avez d'autres patients avec des problèmes comme les miens? »

En tant que physiothérapeute, j'entends souvent ces questions de la part d'hommes et de femmes de tous les âges aux prises avec des problèmes liés au système urinaire, à la fonction sexuelle et au tube digestif inférieur.

Adrian en est un exemple. Cycliste actif de 35 ans et professionnel à succès, il souffre d'une douleur lancinante dans les parties intimes qui ne s'estompe pas. Elle interfère avec ses activités sportives et ruine sa vie sexuelle. La pression exercée par la selle de la bicyclette, l'effort ambitieux de parcourir 100 kilomètres en un temps record et le stress au travail ont entraîné une tension des muscles du plancher pelvien et une douleur pelvienne chronique.

Il y a aussi Lisa, une femme de 63 ans prête à s'engager dans une nouvelle relation. Dans sa recherche d'un compagnon, elle explore les rencontres en ligne et commence à réaliser que le sexe peut être impliqué plus tôt que tard. Elle craint de ne pas être prête, physiquement. Elle n'a pas eu de relations sexuelles depuis quelques années et se demande ce qu'elle pourrait faire pour améliorer son confort vaginal et retrouver sa confiance.

Ces patients, et beaucoup d'autres, ne savaient pas qu'un physiothérapeute pouvait les aider. Dans mon rôle de clinicienne et de coordonnatrice des cours de réadaptation du plancher pelvien à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill, je constate une grande ignorance quant à l'impact que la physiothérapie peut avoir sur la vie des personnes souffrant de ces conditions très personnelles.

De la douleur pendant les rapports sexuels à l'incontinence urinaire après une chirurgie du cancer de la prostate, en passant par l'incontinence anale après la grossesse, la physiothérapie peut aider.

Douleur pendant les rapports sexuels

Jusqu'à 20 pour cent des femmes ont des douleurs pendant les rapports sexuels. C'est une statistique surprenante, surtout si l'on tient compte surtout des femmes actives dans la vingtaine et la trentaine, qui peuvent croire qu'elles ont un problème psychologique lorsque tous les tests gynécologiques se révèlent négatifs.

La vestibulite vulvaire, qu'on appelle aussi vestibulodynie, une hypersensibilité invisible à l'entrée du vagin, est considérée comme la cause la plus fréquente de douleurs sexuelles chez les femmes préménopausées. Elle peut être traitée en physiothérapie.

(Shutterstock)

Les muscles du plancher pelvien couvrent la zone sous le bassin. Ils sont responsables non seulement d'aider à contrôler le passage de l'urine, des selles et des gaz, mais aussi de permettre le confort et le plaisir pendant les rapports sexuels.

Ces muscles soutiennent également les organes pelviens et contribuent à l'équilibre et à la stabilité. Il est important de pouvoir contracter et détendre ces muscles. Les exercices du plancher pelvien les entraînent en vue d'obtenir le résultat désiré, et sont parfois désignés sous le nom de Kegels « ciblés ».

En physiothérapie du plancher pelvien, les patientes apprennent des exercices et peuvent recevoir des traitements manuels, un biofeedback et/ou une stimulation électrique. Le biofeedback affiche l'activité du plancher pelvien sur un écran d'ordinateur, ce qui facilite la contraction et la relaxation des muscles qui sont habituellement cachés. La stimulation électrique provoque une contraction musculaire indolore, dans le but d'améliorer la capacité à se contracter et à se détendre naturellement.

La recherche appuie le recours à la physiothérapie dans le traitement d'une variété de troubles pelviens. L'approche en équipe est idéale et, selon la condition, peut impliquer une collaboration avec des omnipraticiens, des urologues, des gynécologues, des sexologues et d'autres.

Prostate, grossesse et petit pot

Après la chirurgie du cancer de la prostate, jusqu'à 40 pour cent des hommes ont des problèmes d'incontinence urinaire. La physiothérapie du plancher pelvien enseigne aux hommes différentes stratégies pour contrôler les fuites. Ils peuvent même consulter avant l'intervention, afin de se préparer.

Les femmes éprouvent toute une gamme de problèmes de plancher pelvien pendant et après la grossesse. Il est important de mentionner que de nombreuses femmes qui ont eu une déchirure du troisième ou du quatrième degré pendant l'accouchement auront des problèmes d'incontinence anale plus tard dans leur vie.

Certains pays orientent systématiquement ces patientes vers la physiothérapie préventive et le Canada commence maintenant à suivre leur exemple.

Plus de 40 pour cent des femmes ont également des problèmes de contrôle de la vessie. Les patients souffrant d'incontinence urinaire liée à l'effort et ceux dont la vessie est hyperactive peuvent constater une amélioration significative avec la physiothérapie.

La physiothérapie est considérée comme une intervention de première ligne pour les deux types d'incontinence par la International Continence Society, l'Association des urologues du Canada et la European Association of Urology.

La constipation est un autre problème qui peut être causé par l'incapacité de détendre les muscles du plancher pelvien et du sphincter anal au bon moment. Les physiothérapeutes peuvent travailler à améliorer la « dynamique de la défécation » et suggérer des changements de mode de vie.

Chez les enfants, la constipation peut entraîner une incontinence par regorgement. Les enfants peuvent aussi être vus pour des troubles urinaires .

Un plan coordonné de physiothérapie

Internet a joué un rôle déterminant en permettant aux patients d'en apprendre davantage sur des sujets embarrassants ou tabous dans l'intimité de leur domicile, et il en a amené plusieurs à recourir à la physiothérapie comme option thérapeutique viable pour les affections pelviennes.

Les patients qui consultent pour des problèmes de plancher pelvien apprennent comment la vessie fonctionne, comment les muscles du plancher pelvien peuvent être impliqués dans la constipation et sont responsables de la douleur pelvienne et comment les nouvelles recherches sur le cerveau soutiennent une approche bio-psycho-sociale pour la gestion de leurs problèmes.

Un plan de physiothérapie coordonné étape par étape est un élément clé dans la prise en charge interdisciplinaire des patients atteints de troubles liés au plancher pelvien.