Faites des thèses ! Conversation avec Hugo Gaillard et Romain Pierronnet

C’est toujours le bon moment pour donner « les rênes et la parole à la jeunesse ». Surtout quand celle-ci poursuit le noble objectif d’élaborer des thèses de Doctorat, plutôt que de subir l’état du monde tel qu’il est.

Pour introduire l’interview qui suit, on a choisi le credo d’une marque de vidéo-projecteur – « exceed your vision ! ». Parce que, comme le suggère Romain Pierronnet, les interrogations sont palpables quant au sens de l’activité scientifique à l’heure de la « fake science » ou à la place à réserver désormais à la valorisation – vous avez dit « Kardashian index » ?

Hugo Gaillard formule lui une prescription majeure : n’en déplaise, communiquez, valorisez, faites savoir, prenez le risque de la prise de contact. Parce que le savoir, c’est toujours le pouvoir. Parce qu’on découvre rarement des nouveautés quand on ne prend pas le risque de l’affrontement avec l’incertitude, et donc de la précipiter.

Et voilà comment faire une thèse peut vous conduire là où vous ne l’aviez absolument pas prévu. Par exemple, produire un papier dans The Conversation France au cœur de l’été ; puis, de fil en aiguille, être invité sur le tournage de deux épisodes de l’émission « Rentre dans le Cercle » ; et, alors que la rentrée n’était pas encore tout à fait effective, vous conduire à plancher lors d’un débat sur le thème « Ce que le rap dit de notre société » dans l’émission « L’arbre et la pomme » de Moustic the Audio Agency, en partenariat avec The Conversation France !

Conclusion : prenez une longueur d’avance, « augmentez votre vision », faites des thèses ! Puisque les jeunes chercheurs vous indiquent que l’avenir est plus que jamais ouvert – et à ouvrir ! – à l’heure du Kim Kardashian West index. La preuve avec… Kanye West.

Il sera toujours temps de comprendre plus tard pourquoi avoir suivi cette injonction à faire une thèse aura été la meilleure des options que vous pouviez offrir à votre futur. Parce que c’est là l’un des enseignements de l’immense professeur de sciences du management (mais aussi poète…) James Gardner March, auquel la Revue Française de Gestion avait consacré un magnifique dossier spécial en 2002 : « Il peut être raisonnable d’agir d’abord et de comprendre ensuite ».

L’interview d’Hugo Gaillard et Romain Pierronnet

Présentation d’Hugo Gaillard et de Romain Pierronnet

Docteur en sciences de gestion de l’Université Paris Est Créteil, les recherches de Romain Pierronnet portent sur la gestion des ressources humaines dans les universités (thèse réalisée en CIFRE au sein du cabinet Adoc Mètis).

Diplômé du Master « Développement et Management des Universités » de l’Université de Paris Est Créteil, il est également expert auprès du Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). Il s’intéresse aux organisations universitaires et aux politiques de recherche et d’enseignement supérieur. Romain Pierronnet est également élu local à Nancy (chargé de l’éducation et du numérique) et à la Métropole du Grand Nancy (délégué à la Recherche, l’Enseignement supérieur et à la Vie étudiante). Il est à ce titre administrateur de l’AVUF (Association des Villes Universitaires de France).

Hugo Gaillard est Doctorant CIFRE en Sciences de Gestion sous la direction du Pr. Thierry Jolivet à l’Université Le Mans, sur le thème de la gestion du fait religieux au travail. Il est membre du Laboratoire GAINS (EA2167) section Argu’Mans et responsable RH dans la fonction publique territoriale. Il est co-fondateur de Coezio Conseil… et passionné de hip-hop.