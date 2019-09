Fenêtres ouvertes sur la gestion : Michel Foucault et la consommation, grands auteurs, notation financière…

À l’affiche de cette lettre datée du 7 septembre 2019, sept nouvelles conversations à retrouver, comme chaque semaine, avec les invités de Jean‑Philippe Denis, professeur de sciences de gestion à la faculté Jean‑Monnet de l’Université Paris-Sud et rédacteur en chef de la Revue française de gestion.

Cette semaine, à la une : Dominique Roux, professeur à l’Université Reims Champagne-Ardenne, évoque « Michel Foucault et la consommation : Gouverner et séduire » (Éditions EMS), son livre co-écrit avec Yoan Gicquel, maître de conférences à l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Michel Foucault et la consommation : gouverner et séduire, conversation avec Dominique Roux, professeur à l’Université Reims Champagne-Ardenne, laboratoire « Regards »

LGrands auteurs en finance (2e édition), conversation avec Michel Albouy, professeur senior en finance à Grenoble école de management

Les grands auteurs en logistique et supply chain management, conversation avec Olivier Lavastre et Blandine Ageron, respectivement professeur à Grenoble IAE–CERAG, Université Grenoble-Alpes, et professeure à l’IUT de Valence–CERAG Université Grenoble-Alpes

Les grands auteurs en systèmes d’information, conversation avec Michel Kalika, professeur émérite à l’IAE Lyon School of Management et Président du Business Science Institute

La comédie de la notation financière, conversation avec Gérard Ampeau, enseignant à l’IUP Banque, Finance, Assurance à l’Université de Caen

Management interculturel : des racines et des ailes, plutôt que du globish ! Conversation avec Jean‑François Chanlat et Philippe Pierre, respectivement professeur en sciences des organisations à l’Université Paris-Dauphine et sociologue et codirecteur du Master de Management Interculturel de l’Université Paris-Dauphine,

Les processus stratégiques : repenser l’élaboration de la stratégie, conversation avec Thomas Durand et Sakura Shimada, tous deux professeurs au CNAM

