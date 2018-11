Filmer les cours en amphi : quel intérêt pour les étudiants ?

Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.

Au-delà d’une présentation de l’enseignement et de tests de positionnement, nous avons profité de la première séance pour exposer ce fonctionnement aux étudiants et les interroger sur leurs intentions. Nous voulions notamment nous faire une idée de la proportion des étudiants souhaitant continuer à assister physiquement aux cours et celle des étudiants préférant la modalité à distance.

Composée de modules théoriques et pratiques, l’unité de biochimie structurale concerne environ 450 étudiants par an. Les cours magistraux sont dédoublés, à la fois pour des questions de pédagogie et de place – le grand amphithéâtre étant très peu disponible. Chaque cours au programme est donc assuré deux fois, face à deux parties distinctes de la promotion, tout en s’efforçant de délivrer exactement le même contenu (ce qui est bien entendu une utopie).