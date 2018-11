fishIDER, alat baru untuk memperbaiki manajemen perikanan Indonesia

Disclosure statement

Helen O'Neill menerima dana dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO; National Collections and Marine Infrastructure business unit) dan the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR).

Craig Proctor menerima dana Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO); Oceans & Atmosphere dan the National Collections and Marine Infrastructure business units of CSIRO, serta the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR).

William White menerima dana dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO; National Collections and Marine Infrastructure business unit) dan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR).