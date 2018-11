Inmigración: Barcelona es más acogedora que Estocolmo, pero ofrece menos oportunidades económicas

Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.

Este artículo se basa en el proyecto de investigación postdoctoral de Zenia Hellgren titulado "Immigrants' perceptions on integration in two institutional frameworks, Sweden and Spain", que fue financiado por la fundación privada Anna Ahlströms & Ellen Terserus stiftelse (ahlstromska.se), vinculada con la Universidad de Estocolmo.