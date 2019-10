Labib, 12 ans : « Pourquoi, des fois, j’oublie ce que je voulais dire, juste avant de parler ? »

Oublier de faire ou de dire des choses de temps en temps nous arrive à tous.

Es-tu déjà entré dans une pièce pour te rendre compte que tu ne souvenais plus de ce que tu étais venu chercher ? Nous avons tendance à le faire davantage lorsque nous pensons à plusieurs choses à la fois ou lorsque nous faisons deux choses en même temps.

On appelle cela la double tâche.

As-tu déjà traversé la route en bavardant avec un ami, ou traversé une pièce en tapant sur une tablette ou un téléphone ? C’est une double tâche. Tout le monde le fait et nous avons tendance à nous améliorer au fur et à mesure que nous vieillissons et que nous acquérons de nouvelles compétences.

Mais bien que notre cerveau soit un ordinateur vraiment incroyable – plus puissant que n’importe quel ordinateur –, il ne peut pas tout faire à la fois.

Ton cerveau est une centrale électrique

Pense à ton cerveau comme à une centrale électrique qui fournit de l’électricité à un certain nombre de villes.

Si certaines villes réclament beaucoup d’énergie (en allumant toutes leurs lumières), d’autres villes auront moins d’énergie pour fonctionner. Il n’y a pas assez d’électricité pour tout le monde.

De la même façon, ton cerveau n’a qu’une quantité d’énergie limitée à fournir à un moment donné. Les jeunes enfants ont un petit cerveau et moins d’énergie mentale que les enfants plus âgés. De même, le cerveau d’un adolescent est moins mature que celui d’un adulte.

Cela nous ramène à la question de l’oubli. Un cerveau plus âgé (et plus expérimenté) a plus d’énergie mentale à partager entre les tâches. Pour les jeunes enfants, la double tâche est possible. Cependant, certaines études suggèrent qu’il peut être un peu plus difficile pour les jeunes enfants que pour les enfants plus âgés.

Pourquoi ? La centrale électrique dans leur cerveau est un peu plus petite et ne produit pas tout à fait la même quantité d’énergie que les enfants plus âgés.

Il faut s’entraîner

Plus nous pratiquons nos compétences (comme faire du vélo, du sport ou faire un gâteau), plus nous sommes en mesure d’accomplir une autre tâche en même temps.

Pour un sportif très habile (comme un footballeur), jongler avec un ballon de football tout en discutant avec un ami sera facile. Leurs talents de footballeurs sont tellement automatiques qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’énergie mentale pour le faire, ce qui leur laisse plus d’énergie pour d’autres choses.

Cependant, pour quelqu’un qui vient d’apprendre, jongler avec une balle peut nécessiter beaucoup d’énergie mentale rien qu’en soi. Il ne reste pas grand-chose pour tenir une conversation.

Alors, pourquoi j’oublie parfois ce que je voulais dire ?

La réponse est qu’il est probable que tu étais en train de faire une double tâche juste avant de parler. C’est peut-être parce que tu pensais aux mots que tu voulais dire et à autre chose en même temps. Ou peut-être que tu te concentrais sur l’écoute tout en essayant de réfléchir à ce qu’il fallait répondre.

Parfois, ton cerveau ne peut pas faire deux choses compliquées à la fois. Tu n’as peut-être pas assez d’énergie mentale à ce moment-là. Oublier des choses est normal pour tout le monde et peut arriver quand on fait trop de choses à la fois. Quand cela arrive, prends une grande respiration et détends-toi !

Peut-être ces mots te reviendront plus tard lorsque tu te videras la tête et ça ira mieux.

Si toi aussi tu as une question, demande à tes parents d’envoyer un mail à : tcjunior@theconversation.fr. Nous trouverons un·e scientifique pour te répondre.