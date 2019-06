Laissez-les jouer dehors! C'est la meilleure façon de garder vos enfants en santé

Et s'il existait un moyen simple, peu coûteux et amusant de relever certains des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui ? Et si cela pouvait contribuer à améliorer la santé, le développement et le bien-être des enfants ?

Imaginez une solution pouvant endiguer les épidémies actuelles d'obésité, d'anxiété et de dépression qui touchent les enfants et les jeunes aujourd'hui. Imaginez que cette solution puisse aussi promouvoir la santé du cerveau, la créativité et la réussite scolaire et préparer nos enfants à l'évolution rapide du marché de l'emploi.

Au passage, elle pourrait réduire l'incidence des allergies, de l'asthme et d'autres problèmes d'immunité et améliorer la santé oculaire. Cette solution favoriserait aussi une meilleure conscience environnementale et aiderait à promouvoir le bon voisinage et à resserer les liens communautaires.

Imaginez que cette intervention puisse également aider les pays à atteindre leurs cibles pour certains objectifs de développement durable des Nations Unies, tels que les objectifs de bonne santé et de bien-être, d'éducation inclusive et équitable de qualité, de travail décent, de croissance économique et d'actions en faveur du climat.

L'intervention n'est pas pas coûteuse et exigeante pour les parents - comme obliger les enfants à faire leurs devoirs ou à manger leurs légumes. Plutôt que de redouter ce moment, les enfants disent qu'ils sont plus heureux lorsqu'ils le font et cherchent des moyens d'en profiter le plus longtemps possible.

Quelle est cette solution toute simple ? Jouer dehors!

La magie du jeu en plein air

Beaucoup d'entre nous ont de bons souvenirs d'enfance passée à l'extérieur, à flâner avec des amis dans nos quartiers, parcs et endroits sauvages, s'inventant les règles au fur et à mesure, avec une supervision adulte minimale (lorsqu'il y en avait).

(Shutterstock)

Nous n'avons qu'à réfléchir à nos propres souvenirs de jeu pour réaliser à quel point ces expériences sont précieuses et comment elles ont façonné notre santé et notre développement à long terme. La recherche est en train de rattraper notre intuition, en reconnaissant les avantages vastes et divers du jeu en plein air.

Jouer à l'extérieur est différent de jouer à l'intérieur. Il y a des avantages uniques d'être à l'extérieur, particulièrement dans la nature, qui ne viennent pas aussi facilement à l'intérieur. Lorsque les enfants sont autorisés à jouer comme ils le souhaitent dans des environnements stimulants, ils bougent plus, s'assoient moins et s'amusent plus longtemps.

Ils posent leurs mains dans la saleté et sont exposés à des microbes qui les aident à développer leur immunité. Ils se fixent leurs propres objectifs et déterminent les étapes à suivre pour les atteindre, ce qui les aide à développer leurs compétences en matière de fonctions exécutives.

Ils apprennent, développent leur résilience et leurs aptitudes sociales, gèrent les risques et se protègent. Ils exercent leur vision, ce qui aide à prévenir la myopie.

Nous redécouvrons la magie du jeu en plein air. Les gouvernements y voient un moyen de faire bouger les enfants et d'éviter une épidémie d'obésité. Les écoles et les centres de la petite enfance y voient une façon de promouvoir l'apprentissage scolaire et socio-émotionnel.

Les entreprises y voient un moyen de préparer les enfants aux emplois de l'avenir qui mettra l'accent sur la créativité, l'empathie et les liens avec les autres. Quant aux enfants? Ils y voient juste une façon de s'amuser et de se sentir libres !

Adultes, cessez d'avoir peur

Il y a trois ingrédients clés pour soutenir le jeu en plein air : temps, espace et liberté.

Les enfants ont besoin de temps pour pouvoir jouer dehors. Dans les écoles, cela signifie des politiques de récréation qui permettent aux enfants de sortir tous les jours, de trouver des occasions d'utiliser le plein air pour apprendre et de limiter les devoirs à la maison. À la maison, cela signifie qu'il faut mettre de côté les écrans et limiter les activités structurées prévues.

(Shutterstock)

Les enfants ont aussi besoin d'espaces extérieurs de grande qualité pour jouer. Cela ne signifie pas nécessairement un équipement de terrain de jeu coûteux. Cela signifie des espaces où tous les enfants se sentent les bienvenus, quelles que soient leurs capacités et leurs antécédents. Un espace où ils peuvent fabriquer leurs propres pièces et laisser libre cours à leur imagination (par exemple, bâtons, pierres, eau et boîtes en carton) pour façonner le jeu.

Dans les villes, cela signifie qu'il faut s'organiser pour permettre que le jeu ait lieu partout, pas seulement dans les parcs et les terrains de jeux. Nous devons concevoir des villes inclusives et amies des enfants où les enfants se sentent les bienvenus partout et peuvent facilement accéder à la nature.

Enfin, la liberté : le plus grand obstacle à la capacité des enfants de jouer comme ils le souhaitent est celui des adultes. Nous devons laisser tomber nos craintes excessives de blessures et d'enlèvements et nous rendre compte que les avantages pour les enfants de sortir jouer l'emportent de loin sur les risques. Mon laboratoire a mis au point un outil de recadrage des risques à l'intention des parents et des fournisseurs de soins pour les aider dans cette démarche.

Soutenez les enfants dans votre vie

Aider les enfants à s'amuser à l'extérieur peut être aussi simple que d'ouvrir la porte d'entrée. Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué ou coûteux. Si nous faisons tous notre part, nous pouvons aider à ramener cette activité cruciale qui devrait faire partie de la vie quotidienne de tous les enfants, quels que soient leur âge, leur origine culturelle, leur sexe ou leurs capacités.

(Unsplash/Matthew T Rader) , CC BY

Il existe de nombreux outils pour vous aider à démarrer, que vous soyez un parent, un proche aidant, un éducateur, un urbaniste ou un voisin.

Je vous encourage à envisager une chose simple et réalisable que vous pourriez faire dès aujourd'hui pour faire en sorte que vos enfants et ceux qui vous entourent profitent des bénéfices de jouer à l'extérieur.