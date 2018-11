L’antispécisme : comprendre cette philosophie pour ne plus en avoir peur

Inventé il y a près de 50 ans, mais longtemps méconnu, le mot « spécisme » a fait, depuis quelques mois, irruption dans l’espace médiatique et intellectuel. Rappelons qu’il désigne l’idéologie qui fait de l’espèce à laquelle appartient un être vivant un critère en soi de considération morale. Par exemple, selon cette idéologie, le fait qu’un animal appartient à une espèce particulière plutôt qu’à une autre peut, à lui seul, servir à justifier qu’on puisse le tuer pour en consommer les chairs.

S’il y a de nos jours débat autour de cette idéologie, c’est parce qu’elle est contestée par un nombre croissant de personnes qui considèrent que seul l’intérêt des individus – comme l’intérêt à ne pas souffrir et à ne pas être tués – est à prendre en compte, quelle que soit l’espèce.

Pourquoi ? Parce que l’espèce est, sur un plan éthique, une catégorie arbitraire. À l’instar de la race ou du sexe, il n’y a en effet aucune raison pour que le fait d’appartenir à une espèce plutôt qu’à une autre implique une différence dans la prise en considération des intérêts des individus concernés. Par exemple, pourquoi le fait qu’ils appartiennent à d’autres espèces que la nôtre justifierait que l’on tue certains animaux pour les manger, alors même qu’ils ont comme nous un intérêt à continuer à vivre ? Ne trouvant pas de réponse rationnelle à cette question, les antispécistes demandent la fin de l’exploitation des animaux.

Les animaux ont-ils des droits ?

Un grand sujet de discorde à propos de cet antispécisme concerne la notion de droit. Pour les antispécistes, les animaux sensibles ont un intérêt à vivre librement, à ne pas souffrir et à rester en vie. Ils en déduisent que ces êtres devraient se voir attribuer un droit à ne pas être assujettis, maltraités et tués. C’est d’ailleurs ce que reconnaît, en partie, le droit français qui condamne le fait de maltraiter et tuer sans nécessité un animal domestique (art. 521-1 et R655-1 du code pénal). Mais ce droit n’est que très rarement appliqué.

En tout cas, contrairement, à ce qu’en disent beaucoup de leurs critiques, les antispécistes ne veulent pas attribuer les mêmes droits aux animaux qu’aux humains. S’ils estiment en effet qu’il faut attribuer autant de considération à la souffrance des animaux sensibles qu’à celle des humains, ils considèrent tout aussi important de les traiter différemment ou, ce qui revient un peu au même, à leur accorder des droits différents en fonction de leurs intérêts et capacités.

De la même manière, certains de leurs critiques accusent les antispécistes d’être spécistes puisqu’ils veulent accorder des droits à des êtres qui ne sauraient s’en attribuer eux-mêmes. L’argument est toutefois spécieux. D’abord, il est facile de remarquer qu’un enfant n’est pas non plus capable de définir lui-même les droits qui peuvent le protéger sans que cette incapacité implique qu’il en soit privé. Ensuite, accomplir un acte spécifiquement humain ne relève en rien d’une attitude spéciste. De fait, l’antispécisme ne dit pas que les humains doivent se comporter comme les autres animaux. Il dit juste que l’espèce n’est pas un critère de considération morale. Si un humain a des droits parce qu’il a des intérêts (notamment, à ne pas souffrir et à ne pas être tué), il n’y a donc aucune raison qu’un animal sensible ne se voit pas aussi reconnaître des droits.

Y a-t-il une liberté d’opprimer ?

Si les contempteurs de l’antispécisme ont tant de mal à accepter cette idée de droits des animaux, c’est parfois en raison d’une crainte qu’elle s’étende à tout le vivant et qu’il faudrait alors s’inquiéter des plantes. Pourtant, pour les antispécistes, seuls les êtres sensibles, c’est-à-dire ceux qui peuvent souffrir et jouir de leur vie, nécessitent une prise en considération morale. L’explication est simple : une entité incapable de souffrir ne peut être maltraitée. Or, jusqu’à preuve du contraire, les plantes ne peuvent pas souffrir.

Une autre raison de ce rejet de la notion de droits des animaux par les contempteurs de l’antispécisme est qu’ils ont peur qu’elle remette en cause leurs libertés. En voulant, par exemple, prohiber la consommation de produits d’origine animale, l’antispécisme serait intolérant et liberticide. D’une certaine manière, c’est vrai. L’antispécisme ne tolère pas que l’on égorge des porcelets pour satisfaire ses papilles gustatives et, par conséquent, cherche à interdire cette pratique. Mais il faut bien comprendre qu’il n’est pas ici question de choix esthétiques, de préférences gustatives ou de choix personnel. Il s’agit d’éthique, ce qui veut dire de réflexions sur ce qui est bien et mal. Or une fois que l’on a établi rationnellement qu’une pratique n’était pas moralement légitime, il est tout à fait logique de vouloir la bannir.

En s’indignant que l’antispécisme conduise à l’interdiction de certaines pratiques, ses contempteurs manifestent ainsi leur mécompréhension de la nature éthique de cette question. À moins qu’ils ne fassent exprès, pour goûter plus longtemps à quelques petits plaisirs dont ils reconnaissent pourtant, au fond d’eux-mêmes, que la morale élémentaire les réprouve. De fait, n’est-il pas évident que l’on ne doit pas faire de mal à autrui pour sa propre satisfaction et, en particulier, lui trancher la gorge pour avoir le plaisir de le manger ? Autrui pouvant bien sûr désigner un enfant, une femme, une personne de couleur, un chat, un chien ou, ajoute l’antispéciste, un cochon, une poule, une vache, etc.

Une menace pour la société ?

La perspective que l’antispécisme implique la fin de la consommation de produits d’origine animale inquiète aussi pour les risques qu’il ferait courir à notre santé. Pourtant, les spécialistes estiment que l’alimentation végétalienne « est appropriée à toutes les périodes de la vie, en particulier la grossesse, l’allaitement, la petite enfance, l’enfance, l’adolescence, le troisième âge, ainsi que pour les athlètes ».

Une autre crainte des pourfendeurs de l’antispécisme est qu’il nous entraînerait dans des comportements qui ne sont pas naturels. L’idée est bien sûr que manger de la viande est naturel et que l’interdiction de cette consommation irait contre notre nature. Pourtant, il ne devrait pas être nécessaire de rappeler que l’éthique ne se fonde pas sur la perpétuation des pratiques dites naturelles ou, pour le dire autrement, que ce que l’on doit faire n’est pas nécessairement ce qui se pratique déjà.

La crainte que l’on rencontre le plus souvent est toutefois que le souci que manifestent les antispécistes pour les animaux s’accompagnerait d’un mépris pour les humains. Il y aurait plusieurs façons de répondre à ce genre d’accusation. Par exemple, on pourrait montrer, en exhibant des cas concrets, que se soucier du sort des animaux ne nous détourne en rien de celui des humains. Sans entrer dans l’accumulation de ces études, il devrait toutefois être facile de comprendre que les antispécistes ne cherchent pas à rabaisser les humains au statut actuel des animaux. Ils entendent juste prendre en considération la souffrance des seconds autant que celle des premiers.

Qui plus est, pourquoi le fait de vouloir imposer à l’ensemble de la société des règles de respect des intérêts fondamentaux des animaux relèverait-il du totalitarisme ou du fascisme, comme on l’entend parfois dire ? Au contraire, cette mesure de justice participe du désir de voir la société progresser moralement. Dès lors, c’est la facilité avec laquelle les contempteurs de l’antispécisme l’accusent à tort des pires maux qui suscite la suspicion. Ne faut-il pas y voir l’expression de leur peur de perdre le privilège qu’ils se sont arrogés d’utiliser les animaux selon leur bon plaisir ? Ce serait dommage. Ne devraient-ils pas plutôt se réjouir de voir l’antispécisme rendre le monde plus juste ?

Une menace pour les animaux ?

Si les contempteurs de l’antispécisme se font peur à propos de ses supposés effets néfastes sur la société, ils s’inquiètent aussi des conséquences qu’il aurait sur les animaux, s’il venait à s’imposer. En particulier, la grande crainte est que les animaux d’élevage vont disparaître. Disons-le tout net : ces inquiétudes sont en partie fondées. Si on ne consomme plus de vaches, cochons et poules, les éleveurs ne les feront plus se reproduire. Dans leur très grande majorité, ces animaux disparaîtront. Quelques-uns pourront probablement continuer à vivre et à se reproduire dans des refuges. Mais leur nombre sera infime comparé à celui d’aujourd’hui.

Il y a toutefois une indécence à se plaindre de la disparition de la quasi-totalité des animaux de rente. Il faut en effet savoir que la très grande majorité des 3 millions d’animaux qui sont abattus chaque jour dans les abattoirs français sont des animaux sélectionnés pour avoir une croissance rapide au détriment de leur santé, que la plupart passent leur courte vie dans des élevages surpeuplés, sans voir la lumière du jour, dans des conditions souvent déplorables, etc.

Pourquoi serait-il donc souhaitable de perpétuer un système qui génère cette multitude de vies misérables ? Qu’est-ce que ces animaux, qui finissent toujours par se faire égorger à tour de bras dans les abattoirs avant même d’avoir atteint l’âge adulte, ont à y gagner ? Se soucier des animaux ne peut pas consister à en massacrer plein pour avoir la possibilité d’en faire naître tout autant ! C’est au contraire veiller au bien-être de ceux qui existent, quand bien même ils seraient peu nombreux.

Bref, l’antispécisme n’est pas cette philosophie bancale et dangereuse que dépeignent ses contempteurs. Attribuer des droits aux animaux et vouloir que ces droits soient respectés est tout à fait logique et cohérent. Elle ne nuit pas non plus, comme l’imaginent certains, à la société et aux animaux. Au contraire, c’est une philosophie qui entend rendre ce monde plus juste. Il est donc urgent, à son sujet, d’en finir avec le temps des invectives pour en venir à celui de la réflexion et des débats constructifs…