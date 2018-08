Le fromage est-il mauvais pour la santé ? Cinq experts répondent

Tout le monde ou presque aime manger un sandwich au fromage, ou déguster un morceau de Comté accompagné d’un verre de bon vin. Mais le fromage est-il compatible avec un régime sain, comme certains indices semblent le suggérer ?

La plupart des fromages contiennent du sel et des graisses saturées, mais sont aussi riches en protéines et en calcium. Alors, quel est le verdict ?

Nous avons demandé à cinq experts si le fromage est mauvais pour notre santé.

Cinq experts sur cinq affirment que non

Voici leurs réponses détaillées :

Déclarations d’intérêt :

Rebecca Reynolds possède The Real Bok Choy, un service de conseil en nutrition et mode de vie.

