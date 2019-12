Le grand débat de Noël : vaut-il mieux acheter un sapin naturel ou artificiel ?

C’est le temps des Fêtes, et au milieu des listes de choses à faire et des préparatifs, certains se demanderont encore une fois s’il est préférable pour l’environnement d’acheter un arbre de Noël artificiel ou d’opter pour la vraie chose.

C’est une bonne question à poser. Nous sommes en pleine urgence climatique et de plus en plus conscients de notre impact environnemental.

Il est donc logique de se demander si le fait de laisser les arbres au sol pour continuer à croître ne contribuerait pas mieux à la lutte contre les changements climatiques.

Une décennie pour grandir ou se maintenir

Un arbre naturel de taille moyenne (de 2 à 2,5 mètres de haut, âgé de 10 à 15 ans) a une empreinte carbone d’environ 3,5 kilogrammes d’équivalent de dioxyde de carbone (CO 2 e), ce qui équivaut à parcourir environ 14 kilomètres en voiture.

Cette empreinte augmente considérablement si l’arbre est envoyé à la décharge. Lorsqu’il se décompose, il produit du méthane, un gaz à effet de serre plus puissant que le dioxyde de carbone, et génère une empreinte beaucoup plus grande – près de 16 kilogrammes d’équivalent CO 2 . Si l’arbre est composté ou recyclé, une pratique courante dans de nombreuses grandes villes – l’empreinte environnementale reste faible.

Par comparaison, un arbre artificiel de deux mètres de haut a une empreinte carbone d’environ 40 kilogrammes d’équivalent CO 2 basée uniquement sur la production des matériaux.

(Shutterstock)

Différents types de plastiques sont utilisés pour produire des arbres artificiels. Certains, comme le chlorure de polyvinyle, sont très difficiles à recycler et devraient être évités. Les arbres en polyéthylène, qui ont tendance à paraître plus réalistes, ont des prix plus élevées.

La grande majorité des arbres artificiels sont produits en Chine, à Taiwan et en Corée du Sud. L’expédition à partir de ces usines éloignées augmente l’empreinte carbone des arbres.

Un arbre artificiel doit être réutilisé pendant 10 à 12 ans pour correspondre à l’empreinte d’un arbre naturel qui est composté à la fin de sa vie. Même dans ce cas, le recyclage des matériaux des arbres artificiels est si difficile que ce n’est pas une pratique courante. Certains vieux arbres peuvent être réutilisés, mais la plupart des produits artificiels finiront dans un site d’enfouissement.

Read more: L’inimaginable croissance du sapin de Noël

Brûler des arbres

Cela donne aux Canadiens soucieux de l’environnement une idée des répercussions de leur choix. Mais d’autres facteurs sont également en jeu. Les arbres naturels deviennent rares et plus chers. Aux États-Unis, le prix moyen d’un arbre naturel en 2019 est passé de 75 dollars US en 2018 à 78 dollars US en 2018.

La température a fait des ravages aux arbres de Noël. Aux États-Unis, le temps chaud et l’excès de pluie ont contribué à une pénurie d’arbres, et les incendies de forêt ont endommagé ou détruit certaines fermes. Les vagues de chaleur de 2017 et 2018 ont tué de jeunes semis en Oregon et auront un impact sur l’approvisionnement en arbres dans les années à venir.

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Au Canada, les consommateurs qui souhaitent se procurer des arbres naturels ont été avertis d’acheter tôt. De nombreux vendeurs ont des stocks limités en raison des dommages causés par le feu, le gel et les insectes qui se sont accélérés ces dernières années.

Les changements climatiques exacerberont probablement ces facteurs et pourraient faire grimper le prix des arbres pour les années à venir. Les chercheurs ont découvert que certains insectes ravageurs, comme le puceron du sapin baumier, qui affectent déjà considérablement l’industrie québécoise des arbres de Noël, vont probablement augmenter dans un climat plus chaud et nuire aux plantations commerciales de sapins.

Mon beau sapin…

L’économie a également joué un rôle dans la disponibilité des arbres. Les arbres d’aujourd’hui ont été plantés lors de la récession de 2008.

Cet important ralentissement économique a eu des répercussions profondes sur l’industrie. Comme la demande a chuté au cours de ces années, de nombreux producteurs ont cessé leurs activités. Cela a réduit le nombre d’arbres plantés et a contribué à la rareté des arbres de Noël sur le marché actuel.

L’Association canadienne des producteurs d’arbres de Noël a a vu ses membres diminué considérablement au cours des 15 dernières années, passant de 300 à environ 80 aujourd’hui.

Est-il temps d’abandonner les sapins naturels ?

Les arbres des Fêtes fournissent un habitat faunique, protègent le sol, les inondations modérées et la sécheresse, filtrent l’air et séquestrent le carbone pendant leur croissance. Les fermes arboricoles offrent également des avantages économiques locaux qu’on ne retrouve pas avec les produits fabriqués à l’étranger.

Les changements climatiques ne signifient pas nécessairement la fin des arbres de Noël. Des études menées dans les Appalaches suggèrent que les arbres des basses altitudes sont plus susceptibles de souffrir d’insectes ravageurs et de dommages à mesure que les changements climatiques s’accélèrent. Ils ont également constaté que les fermes forestières situées à des altitudes plus élevées pourraient bénéficier d’une saison de croissance plus longue.

La recherche sur les effets des températures et des précipitations extrêmes sur la formation des cônes peut aider les producteurs à maintenir ou à améliorer la croissance des arbres face à des conditions environnementales changeantes. Les producteurs d’arbres de Noël tournés vers l’avenir pourraient commencer à planter une plus grande diversité d’espèces d’arbres pour faire face aux impacts des changements climatiques.

Il est clair, cependant, que les arbres de Noël sont confrontés à des risques croissants et que tous les producteurs ne seront pas en mesure d’adopter des méthodes de pointe. Certains ne choisiront pas les bons arbres.

La plupart des exploitations d’arbres de Noël au Canada sont des entreprises familiales sans grands moyens. Les coûts de relocalisation des fermes dans des climats plus amicaux ou à des altitudes plus élevées peuvent mettre d’autres entreprises en faillite. Le coût d’un sapin de Noël continuera donc probablement d’augmenter à l’avenir.

[Vous aimez ce que vous avez lu ? Vous en voulez plus ? Abonnez-vous à notre infolettre hebdomadaire. ]