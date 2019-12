Lebih dari 1.700 pembela lingkungan hidup dibunuh karena upaya baik mereka

Disclosure statement

Mary Menton menerima dana dari British Academy untuk penelitian tentang pembela lingkungan mengalami kekerasan. Mary terafiliasi dengan Not 1 More, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung pembela lingkungan.

Nathalie Butt does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.