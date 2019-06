Les Canadiens satisfaits de leurs médias mais peu nombreux à payer pour s’informer en ligne

Disclosure statement

Le Centre d'études sur les médias, organisme sans but lucratif, reçoit du financement du Ministère de la Culture et des Communications du Québec, de Bell Média par l'entremise du Programme des avantages tangibles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, ainsi que du ministère du Patrimoine canadien et du programme Mitacs Accélération. Les partenaires universitaires du CEM sont le Département d'information et de communication de l'Université Laval, l'École des médias de l'UQÀM et l'Université de Montréal.

The Reuters Institute for the Study of Journalism receives funding from more than 30 different funders, including foundations, research institutes, media regulators, media companies, industry associations, and technology companies. See more here: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/funders-0