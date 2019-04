Les meilleures cartes de pistes cyclables sont faites… par les cyclistes

Toutes les pistes cyclables ne sont pas égales. Certaines marquées comme « itinéraires cyclables » sur une carte semblent dans les faits précaires lorsqu'ils sont parcourus sur deux roues, notamment lorsque l'on sent le souffle des voitures roulant à toute vitesse!

Les villes nord-américaines construisent davantage de pistes cyclables, que ce soit des pistes séparés physiquement de la rue (par un muret par exemple), en ajoutant des signes peints sur la rue, des pistes cyclables à usage unique ou polyvalent, et des voies cyclables locales. Ces différents types d'itinéraires s'adressent à différents types d'usagers, du cycliste occasionnel à celui qui l'utilise pour ses déplacements quotidiens, en passant par l'amateur de vélo sur route.

Malgré ce regain d'intérêt pour les infrastructures cyclables, le site web d'une ville ne peut refléter immédiatement les changements. Il manque souvent des informations importantes qui peuvent rendre le cyclisme plus sûr ou à tout le moins, plus agréable.

Les cartes en ligne fournissent aux cyclistes des données détaillées sur le type d'itinéraire, ce que l'on peut ressentir lorsqu'on s'y rend (les voitures sont-elles collées sur vous?) et où on peut l'emprunter.

Ils peuvent aussi nous dire quelle ville canadienne est la plus favorable au vélo.

Mesurer les itinéraires cyclables

Nous avons entrepris de rassembler un ensemble de données sur les itinéraires cyclables dans les villes canadiennes à l'aide de leurs sites web de données ouvertes. Mais nous avons constaté qu'il était presque impossible de le tenir à jour parce que les villes changent constamment et que les données sont partagées selon des normes différentes.

E. Gatti (TeamInteract.ca)

La solution est OpenStreetMap, qui crée et distribue gratuitement des données géographiques. N'importe qui peut ajouter des données ou faire des modifications à OpenStreetMap.

Nous avons examiné les données du site pour trois grandes villes (Vancouver, Toronto et Montréal) et trois de taille moyenne (Victoria, Kelowna et Halifax) au Canada.

Non seulement les données d'OpenStreetMap correspondaient-elles assez bien aux données ouvertes des villes, mais dans de nombreux cas, elles étaient plus à jour. OpenStreetMap avait tendance à inclure plus de détails locaux tels que la fin des pistes cyclables peintes et il marquait souvent les raccourcis reliant les rues en banlieue.

Comment OpenStreetMap s'est montré à la hauteur ?

Notre analyse s'est concentrée sur la façon dont les différents types de routes ont été cartographiés. Nous avons mesuré les pistes cyclables (qui séparent physiquement les vélos de la circulation motorisée), les voies cyclables peintes sur la chaussée (qui utilisent des lignes peintes pour séparer les bicyclettes de la circulation motorisée), les voies cyclables (qui sont situées loin des rues) et les voies cyclables publiques locales (qui comprennent des dispositifs modérateurs de circulation et où le cyclisme y est encouragé).

Les pistes cyclables peintes sont le type d'itinéraire le plus courant et aussi le plus régulièrement bien cartographié. C'est logique, car la définition d'une piste cyclable peinte peut être plus claire dans le temps et dans l'espace. Il existe également un moyen simple pour les bénévoles de l'indiquer sur OpenStreetMap.

Mais il nous a été plus difficile de distinguer les pistes cyclables des voies ou chemins peints sur rue (à vélo ou polyvalents) avec OpenStreetMap. Les pistes cyclables locales étaient difficiles à identifier en raison de la grande diversité dans la manière dont les villes conçoivent ce genre de routes le long des rues résidentielles. Certains ont recours à des mesures de modération de la circulation, - comme l'allongement des trottoirs, les îlots de circulation, les ralentisseurs et les passages à niveau surélevés - pour ralentir la circulation des véhicules et encourager la sécurité ou la verdure, la réduction des limites de vitesse et l'apposition de panneaux et d'un marquage sur la chaussée qui soit favorable aux vélos.

Les pistes cyclables qui sont physiquement séparées des véhicules à moteur et des piétons présentent les plus grands avantages pour la sécurité des cyclistes et encouragent l'utilisation du vélo.

La facilité d'accès aux pistes cyclables est importante pour la convivialité générale d'une ville à bicyclette, mais il y a d'autres éléments importants à prendre en considération, notamment la distance entre les destinations, le nombre, la pente et la longueur des collines, le nombre de cyclistes et comment la culture du transport dans une ville peut influencer sa sécurité.

Les villes canadiennes favorables au vélo

Nos résultats ont démontré que Montréal a le plus grand kilométrage de pistes cyclables au Canada. Elle aspire d'ici 2031 à devenir l'une des régions métropolitaines les plus cyclables du monde. Un projet prévoit un investissement de 320 millions de dollars et 625 kilomètres de nouvelles pistes cyclables.

Au fur et à mesure que les villes construisent de plus en plus de pistes cyclables, les chercheurs et les planificateurs peuvent utiliser OpenStreetMap pour mesurer ces changements sur le terrain.

La carte cycliste parfaite est à jour, elle couvre le territoire et donne aux cyclistes une idée du genre d'expériences auxquelles ils peuvent s'attendre sur différents sentiers, routes et chemins.

Mais la qualité des informations sur OpenStreetMap dépend essentiellement de ses contributions. Ce qui est fascinant, c'est que tous ceux qui veulent une meilleure carte des pistes cyclables - urbanistes, chercheurs et cyclistes de tous les jours - peuvent participer à la révolution de la cartographie des vélos en se connectant à OpenStreetMap et en cartographiant les caractéristiques qui sont importantes pour les cyclistes.