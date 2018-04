Les plongeurs de l’extrême narguent la science

Les plongeurs en apnée peuvent descendre à des profondeurs extrêmes : le record actuel est de 214m !. Ils sont capables de retenir leur souffle incroyablement longtemps : la meilleure performance chez les femmes est de neuf minutes, 11 pour les hommes.

Je suis médecin et m’intéresse tout spécialement aux conditions extrêmes. Lorsque l’on m’a demandé de collaborer à un projet artistique sur l’apnée pour la nouvelle exposition « Somewhere in Between » de la Wellcome Collection à Londres, j’ai tout de suite été emballé.

Scientifiques et apnéistes sont à bien des égards complètement étrangers les uns aux autres. D’un point de vue médical, quand on observe le stress que ce sport impose à notre physiologie, il semble presque impossible qu’une personne puisse plonger aussi profondément – et pourtant…

Plongeur sous pression

À seulement 10 mètres de profondeur dans l’océan le corps est soumis à une atmosphère de pression supplémentaire : cette force sera ainsi deux fois plus importante qu’à la surface. À chaque palier de 10 mètres au-delà, une autre atmosphère de pression encore. Cela commence à compresser le corps, à perturber son anatomie et sa physiologie de manière très profonde, ce qui rend l’effort particulièrement difficile.

La pression fait rétrécir les espaces contenant de l’air dans le corps, mais il modifie également la façon dont les gaz agissent dans la circulation sanguine, les organes y compris le système nerveux.

Wellcome Collection

Au tout début de la pratique de l’apnée, les physiologistes étaient convaincus que les gens ne pouvaient pas dépasser les 30 ou 40 mètres. En dessous de cette limite, on pensait que les poumons s’écraseraient et que les plongeurs commenceraient à cracher du sang.

Les apnéistes ont décidé de ne pas tenir compte de ces recommandations et ont nagé bien au-delà de ces limites théoriques. Comment ? Martina Amati, plongeuse et artiste impliquée dans le projet, a tenté d’expliquer l’état d’esprit de ce sport extrême :

« Il y a une partie physique mais c’est surtout mental. C’est ce qui est incroyable à propos de l’apnée libre. Il s’agit essentiellement de votre entraînement mental. Vous devez oublier tout ce que vous savez et tout ce qui vous fait vous sentir bien ou mal. C’est un processus très libérateur ! Mais vous devez également rester complètement conscient de votre corps et vivre entièrement le moment. »

À une profondeur de 10 m, nous avons besoin de plus d’oxygène dans notre circulation sanguine qu’à 100 m, car la pression de l’eau tout autour rend l’oxygène plus actif : le volume sanguin étant compressé,les gaz sont plus concentrés. La partie la plus délicate d’une plongée profonde est donc la dernière étape : la remontée. Pendant cette phase, la pression diminue et les niveaux d’oxygène dans les tissus baissent soudainement.

Démarrer n’est pas non plus chose aisée. Lorsque l’on commence à descendre, la pression de l’eau nous repousse vers la surface, jusqu’à environ 13 à 20 mètres de profondeur. À ce moment, la dynamique est inversée. À cet endroit selon Amati :

« Votre corps commence à couler un peu comme une pierre. Nous appelons cette partie la chute libre, le moment où les plongeurs arrêtent totalement de bouger : c’est la plus belle partie. Lorsque vous remontez d’une plongée et que vous reprenez votre souffle, chaque fois vous le ressentez comme votre tout premier. Pour moi, c’est comme naître à nouveau ! »

Martina Amati

L’ivresse des profondeurs

Le plongeur, au cours de la descente, ressent des changements chimiques au niveau de sa circulation sanguine, en effet la pression accrue permet aux gaz de se dissoudre plus rapidement et d’exercer plus facilement leurs effets. C’est le cas de l’azote, ce gaz dissous dans la circulation sanguine, se comporte comme un narcotique et provoque un sentiment euphorique d’ivresse à environ 30 ou 40 mètres.

Plus profondément, les derniers restes d’oxygène se consomment et les plongeurs survivent avec des niveaux beaucoup plus bas que ne pourrait le faire n’importe quel autre être humain. Les pressions qui existent en profondeur les aident temporairement pendant que leur respiration menace leur vie. C’est un équilibre extrêmement précaire qui exige des prouesses physiologiques extrêmes et pas tout à fait comprises par les scientifiques. Les records de profondeur pour la plongée libre humaine sont maintenant ahurissants.

Martina Amati

Il existe des modèles approximatifs pour expliquer ces performances hors normes. Ce n’est pas un mystère total mais tout n’est pas clair. Ce que j’ai trouvé vraiment fascinant en travaillant sur ce projet, c’est que les plongeurs déclarent se sentir en parfaite harmonie avec l’océan et éprouver une immense sensation de bien-être.

Pour un physiologiste, comme moi, je l’expliquerais par l’hypoxie : le manque extrême d’oxygène, c’est bien sûr très dangereux pour les plongeurs mais cela fait partie de l’expérience. Il leur est impossible de démêler cela de la plongée elle-même.

Il existe une zone grise entre la vie et la mort. En médecine, nous n’explorons pas cette frontière pour le plaisir – mais pour les gens qui sont impliqués dans ce type d’activité, c’est un passe-temps.

Finalement, l’apnée libre, observée par deux cultures différentes, les plongeurs et les scientifiques, a très peu de zones de chevauchement. Le médecin est horrifié par ce que le nageur fait subir à son corps, qui lui y voit simplement une expérience voire un mode de vie. Pour moi, c’était beaucoup plus qu’une simple collaboration entre l’art et la science. Il y avait une vraie raison de rassembler ces deux sphères : chacune peut apprendre énormément de l’autre.