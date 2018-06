Los humanos ponen en peligro un tercio de las reservas naturales de la Tierra

Disclosure statement

James Watson recibe fondos del Consejo Australiano de Investigación. También es Director de la Iniciativa de Ciencia e Investigación de la Wildlife Conservation Society.

Pablo Negret recibe financiación del Departamento Administrativo Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Richard Fuller recibe fondos del Consejo Australiano de Investigación.

Sean Maxwell ha recibido financiación del Consejo Australiano de Investigación.

James Allan and Kendall Jones do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.