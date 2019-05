Lycéens, étudiants : sept pistes pour gagner en aisance à l’oral

La plaisanterie est connue. Réagissant à un sondage publié dans le London Sunday Times en 1973, selon lequel les Américains auraient davantage peur de parler en public que de la mort, l’humoriste Jerry Seinfeld a déclaré que si les personnes concernées devaient assister à un enterrement, elles préféreraient être dans le cercueil plutôt que de prendre en charge l’éloge funèbre…

Lycéens, étudiants, si vous sentez monter en vous une certaine appréhension à l’approche d’un oral d’examen, relativisez. Votre malaise est loin d’être un cas particulier. Et il suffit de connaître quelques clés pour reprendre le contrôle de la situation.

Puisez dans vos souvenirs

La communication orale est un domaine où, sans vous en rendre compte, vous avez déjà au moins quinze années d’expérience ! Pourquoi ? Car cela fait quinze ans que vous assistez quotidiennement aux prestations d’orateurs confirmés : vos professeurs… Vous avez donc été témoins de toute une palette de techniques pour mobiliser l’intérêt d’un auditoire et rendre un discours vivant.

Dans la posture, le ton ou le style, identifiez les éléments qui permettent à un communicant d’être efficace et essayez de vous les approprier.

Cultivez-vous !

La prise de parole en public est à la mode depuis la diffusion sur France Télévision du documentaire A voix haute (2016), retraçant la préparation de jeunes candidats au concours d’art oratoire Eloquentia, organisé tous les ans par l’Université de Saint-Denis. Il n’a jamais donc été aussi facile de trouver – dans les médias et sur Internet – de nombreuses sources d’inspiration dans ce domaine.

Alors, nourrissez-vous-en : prenez le temps de regarder des vidéos des concours d’éloquence, des conférences TEDx, des prestations du concours « Ma thèse en 180 secondes », où des doctorants résument leur sujet de recherche, et pourquoi pas des films comme Le Brio, Le discours d’un roi, ou encore Ridicule. L’objectif est d’acquérir une véritable culture des prises de parole réussies et vous en inspirer.

Pratiquez et répétez

Pour vous sentir bien lors d’un exposé oral, vous devez avoir emmagasiné de l’expérience. Alors, saisissez toutes les occasions qui s’offrent pour vous familiariser avec la prise de parole en public : exprimez-vous lors des repas familiaux, devant vos amis ou en cours, portez-vous volontaire pour faire des exposés, faites du théâtre…

Toutes ces expériences vous permettront de réagir de mieux en mieux face à un public. Et, avant un enjeu important, prenez le temps de répéter plusieurs fois votre prestation. Bref, entraînez-vous.

Un simple smartphone suffit aujourd’hui à immortaliser le moindre discours. Si peu de gens aiment se voir à l’image, le vidéo-training est une technique efficace qui vous permettra de vous regarder de l’extérieur et de prendre ainsi conscience de vos réussites et maladresses. Il vous sera alors plus facile d’identifier vos points forts et de corriger ce qui pèche en vue de vos prochaines prestations.

Anticipez

Utilisée à l’origine dans le management de la performance sportive, la technique de la visualisation est également efficace pour réussir ses prises de parole en public. Pour ce faire, installez-vous confortablement dans un endroit calme et imaginez mentalement le film de votre communication idéale, avec le plus de détails possible. Le Jour J, vous serez plus à même de reproduire inconsciemment les mêmes gestes.

L’utilisation de la réalité virtuelle est également une aide efficace pour diminuer l’anxiété avant une communication orale.

Acceptez le stress

Le stress est un phénomène naturel qui apparaît lorsque nous faisons face à une tension nerveuse provoquée par un événement externe. Il est donc normal d’être stressé avant et pendant une communication orale et ce trac va permettre à notre organisme de réagir positivement.

Pour ce faire, vous devez – en amont – vous détendre au maximum en pratiquant, par exemple, la méditation dont les bienfaits contre le stress ne sont plus à prouver ou encore écouter de la musique qui vous est agréable…

Réapprenez à respirer

La respiration abdominale est connue pour agir positivement sur la réduction du stress. Si celle-ci est pratiquée naturellement par les nourrissons, elle est peu à peu remplacée par la respiration moins profonde au fur et à mesure que nous grandissons. Vous devez donc « réapprendre » à respirer pour diminuer votre stress.

La respiration abdominale consiste à se tenir debout, le dos droit et les épaules relâchées, et à inspirer par le nez pendant 4 secondes en gonflant son ventre avant d’expirer par la bouche pendant 4 secondes également en creusant son ventre. En renouvelant cette opération dix à quinze fois, vous serez davantage détendu avant une communication orale.

Bien évidemment, rien ne remplacera une bonne maîtrise de votre sujet pour appréhender le mieux possible un exercice de communication orale. Car, comme l’a dit le physicien américain Richard Feynman « C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’air brillants avant d’avoir l’air cons » !