Management : l’assistance médicale à la procréation reste un tabou pour les salariés

Les sphères professionnelles et privées ne sont pas hermétiques, et les entreprises ne peuvent plus ignorer ce qui est important pour leurs collaborateurs en dehors du travail. Cette capacité à accompagner les préoccupations personnelles des collaborateurs devient pour les entreprises un enjeu de gestion des talents. Les collaborateurs « bien dans leur travail » sont en effet moins absents, plus autonomes, plus mobilisés, plus créatifs, et ont des meilleures relations avec leur management et leurs collègues.

Au contraire, le refus de cette prise en compte par les entreprises peut provoquer une fuite des salariés, entraînant une augmentation des coûts (turnover, absentéisme, etc.) et une baisse de la performance. Les entreprises doivent donc veiller à la motivation de leurs collaborateurs en faisant preuve de sollicitude à leur égard en cas de problèmes de santé, car la prise en compte des causes d’un stress ou d’un syndrome anxio-dépressif lié à la sphère personnelle permettra de limiter les conséquences négatives dans la vie professionnelle du collaborateur.

Les cas, de plus en plus nombreux, des salariés qui suivent un parcours d’assistance médicale à la procréation (AMP) illustrent particulièrement bien ce principe.

Un couple sur cinq consulte

En France et dans la plupart des pays industrialisés, les femmes conçoivent leurs enfants de plus en plus tard. Or, la fécondité naturelle des femmes baisse dès l’âge de 31 ans avec une diminution importante après 35 ans. Actuellement, un couple sur cinq consulte pour des difficultés à concevoir. En France, en 2018, un enfant sur 30 était né grâce à une technique d’AMP. Or, l’impact sur la vie professionnelle de ce parcours de soins, qui a un impact psychosocial important, reste méconnu et donc encore insuffisamment pris en compte par les entreprises, comme le montrent les résultats d’une enquête Ipsos pour Gedeon Richter publiée en février 2019 et réalisée avec des médecins spécialistes de la reproduction et le collectif BAMP (Association de patients de l’AMP et de personnes infertiles).

Photographee.eu/Shutterstock

Cette enquête est riche d’enseignements puisqu’elle permet de montrer les difficultés qui touchent nombre de collaborateurs des entreprises et donc d’aider celles-ci à mesurer la nécessité d’une plus grande considération et d’un accompagnement plus proche des salariés concernés.

Des mensonges pour justifier les absences

Au total, 63 % des personnes interrogées actuellement en parcours AMP considéraient que l’AMP avait des répercussions sur l’organisation de leur temps de travail et 52 % se déclaraient moins motivés pour aller travailler du fait de la baisse de leur bien-être au travail. Parmi les répondants, 55 % indiquaient une hausse importante de leur niveau de stress du fait du parcours.

Cette diminution de la motivation et du bien-être au travail ne peut laisser les entreprises et les managers indifférents quand on sait les leviers de performance que ces deux sentiments représentent.

Ainsi, 50 % des patients jugeaient que l’AMP a un impact important sur la qualité de leur travail. Il est probable que les entreprises ne prenant pas en compte le parcours de leurs collaborateurs les poussent malgré eux à des comportements déloyaux : 46 % d’entre eux reconnaissaient par exemple devoir mentir pour justifier les absences professionnelles nécessaires au traitement, et seulement 54 % d’entre eux ont osé utiliser les autorisations d’absence prévues par la loi pour le protocole de soin en AMP, témoignant ainsi du peu de confiance qu’ils ont dans la compréhension de leur employeur.

Enfin, 35 % des personnes ont déclaré avoir préféré démissionner pour se consacrer pleinement à leur parcours, ne pensant peut-être pas pouvoir mettre toutes les chances de leur côté en conservant leur activité professionnelle dans le champ de contraintes posé par l’entreprise.

L’enquête a révélé un volet plus inquiétant encore qui reflète les réactions des entreprises et du management. En effet, seulement 58 % des répondants ont déclaré avoir ressenti de la compréhension de la part de leur employeur. En outre, 37 % d’entre eux déclarent avoir subi des pressions du management ou des collègues lors de leur parcours. Cette accumulation de réactions négatives dans le cadre de l’entreprise a conduit plus 35 % d’entre eux à changer d’employeur.

Bâtir une relation plus solidaire

Cette enquête met donc en lumière le manque de prise en compte des entreprises à accompagner et à soutenir leurs collaborateurs dans ces moments émotionnels compliqués, alors même que ce soutien psychosocial et cette compréhension sont des leviers de performance importants.

Le désir d’être respecté et de faire l’objet d’une écoute attentive et bienveillante est devenu un désir fondamentalement humain qui ne peut être mis entre parenthèses dans le monde du travail. Aussi il faut remettre en question la marginalisation des affects dans l’entreprise pour les considérer comme devant faire l’objet d’une attention essentielle dans les relations professionnelles. Plutôt que le tristement fameux « laissez vos problèmes personnels à la maison », il faut envisager « vos problèmes personnels sont nos problèmes professionnels ». En observant l’impact des parcours en AMP sur la mobilisation des collaborateurs, il apparaît que ne pas s’adapter aux difficultés psychosociales des collaborateurs ne peut avoir qu’un impact négatif sur l’entreprise.

L’entreprise et son management doivent donc envisager une relation émotionnelle plus solidaire et bienveillante avec les collaborateurs pour pouvoir les mettre en confiance et générer un accompagnement bienveillant en cas de difficultés de santé. C’est par l’acceptation de cette vulnérabilité et la capacité à accompagner les collaborateurs en travaillant en collaboration avec la médecine du travail que les entreprises pourront minimiser l’impact de celles-ci et maintenir un degré de confiance et de bien-être au travail acceptable, synonyme d’engagement et d’efficacité sauvegardés.