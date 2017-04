Peut-on et doit-on annuler l’élection présidentielle ?

Un marché, c’est bien connu, ça ne réfléchit pas. Et c’est même pour ça que c’est « efficient » : ça ne fait qu’ingérer en temps réel de l’information, pour donner un prix, et donc in fine une valeur.

Il était ainsi fascinant de découvrir au soir du premier tour de l’élection présidentielle de 2017 les worst et les best case scénarios. Et l’intérêt avec Twitter, c’est que le marché a un visage : c’est la time-line du site @Zerohedge qui affichait donc dès dimanche les scénarios sur lesquels raisonnaient les acteurs de l’industrie financière pendant que le citoyen lambda regardait, lui, la télévision.

On ne débattra pas ici de chacun des scénarios, puisqu’ils sont derrière nous. De même, l’envolée du CAC 40 le 24 avril 2017 et des cours de bourse des banques ont été suffisamment commentés pour qu’il soit nécessaire de s’y attarder davantage. On s’arrête donc simplement sur ce constat : votre soirée a peut-être été heureuse, peut-être moins, dimanche soir. Mais ce n’est pas grave puisque tout était rentré dans l’ordre : les Français avaient bien voté, les banques étaient à la fête, les taux d’intérêt pouvaient se détendre. L’hypothèse d’une victoire de « good Macron » s’était transformée en certitude.

D’ailleurs, lui-même, fêtait déjà à la Rotonde son pari gagné. Les journalistes se sont inquiétés d’un éventuel risque de « jurisprudence Fouquet’s ». Ils se sont vus répondre que, décidément, « ils n’ont rien compris à la vie ». Par un candidat qui n’a à aucun moment été effleuré par cette idée : un homme était mort jeudi 20 avril, en servant son pays ; et cela interdisait toute forme d’expression de joie. Point. Non, Macron en tête, cela signifiait que les marchés étaient rassurés. Et c’était, au fond, la seule chose qui lui importait : imaginez si Mélenchon avait été au second tout et qu’avait été plutôt été envisagée l’hypothèse d’un défaut sur la dette française…

Le Oui-Oui en tête

Nous voici à l’aube du second tour. On connaît parfaitement les deux lignes de fracture qui structurent tous les débats : pour ou contre le multiculturalisme ? Pour ou contre l’euro (en l’état) ? À ces deux questions, Monsieur « Oui-Oui » et Madame « Non-Non » s’affrontent.

Monsieur « Oui-Oui » veut convaincre que le rêve européen doit être poursuivi et amplifié. Quand les journalistes s’inquiètent, il s’agace dans un bel élan (paradoxal) en entonnant toujours le même refrain : « réveillez-vous ! ». Madame « Non-Non », elle, fait aussi valoir qu’il est temps de se réveiller, mais pour un motif strictement inverse : le rêve européen n’a jamais été selon elle qu’une illusion utile, vendue par des marchands de sommeil. Il a donc viré au cauchemar prophétisé par le prix Nobel Milton Friedman : pas de monnaie unique sans gouvernement unique, sans espace territorial unique, sans Europe politique. Donc au prix donc du renoncement aux frontières, aux traditions nationales et aux exceptions culturelles. Et avec un coût : la France d’en bas, pas assez compétitive par rapport au reste des travailleurs, dans l’Europe d’en bas.

Un risque, quand même…

Moins de 72 (longues) heures se sont écoulées depuis la « victoire » de premier tour de Monsieur « Oui-Oui ». Depuis, chaque jour recèle son drame (après la Rotonde, les ouvriers de Whirlpool…) qui donnent davantage de crédit au risque ultime : que sur fond d’abstention différenciée, après le traumatisme de 2002, ce soit le visage de Mme Le Pen, au soir du 7 mai, qui apparaisse sur les écrans. Le vrai traumatique pour 2017, il est là. Plus dans la présence du représentant du « Non-Non » au second tour.

Il est vrai qu’entre les pourcentages d’électeurs qui ont préféré le fidèle Benoît Hamon aux infidélités à son parti d’origine du président de la République ; ceux qui se sont portés vers les « petits candidats », lesquels ont beaucoup critiqué le « banquier » Macron ; ceux de droite, désormais orphelins, mais qui ont envers et contre tout continué à voter pour François Fillon et son « Non (au multiculturalisme) et Oui (à l’Euro) » ; cela commence à faire pas mal de voix qui pourraient décider de s’abstenir le 7 mai.

Mais il y a pire encore : les électeurs de Jean‑Luc Mélenchon, plus de 6 millions d’électeurs. Son programme, c’était le « Oui (au multiculturalisme) et Non (à l’euro, en l’état) » ; mais surtout il a été le seul à avoir osé mettre « à la une » les affaires des grands groupes, après la Société Générale (avec l’affaire Kerviel), les relations dangereuses et criminelles de Lafarge. On mesure donc le fossé qui sépare ses électeurs de la comète « Macron », et son corollaire : le risque d’abstention maximum. Et voilà comment, par addition des déçus et mécontents qui pourraient tout simplement trouver la pilule Macron un peu amère, on en vient à envisager ce qui paraît encore impossible : une courte majorité « à la Trump » pour Madame Le Pen. Et le cauchemar d’un « Non-Non » victorieux.

L’option de la grève version « GPC »

Alors puisqu’on en est là, allons de l’avant. Quitte à nous réveiller, choisissons aussi de nous lever ! Optons pour le sursaut ! Avec pour mot d’ordre : « Allons enfants de la patrie/Le jour de grève est arrivé ! ». Quelle grève ? Mais celle du vote, bien sûr ! Puisqu’à plus de 40 % d’abstention, pourquoi pas à moins de 50 % de participation, on serait curieux de voir comment le Conseil Constitutionnel trancherait les conséquences d’une telle « GPC » – Grève prioritaire de constitutionnalité – adressée par les citoyens. Ou plus exactement on a la réponse : l’hypothèse d’une élection présidentielle deviendrait crédible. Et on pourrait enfin s’attaquer aux vrais débats dont les électeurs ont été – délibérément… ou non – privés au premier tour. Voilà donc pourquoi, on s’est empressé de signer cette pétition que l’on invite à partager, le plus largement possible !

Maintenant que nous sommes debout, assortissons ce préavis de grève d’une option : OK pour ne pas forcément en arriver au rapport de force ultime – le refus de vote – si les deux candidats de second tour répondent déjà à quelques questions simples : puisque les dettes d’aujourd’hui – qui justifient tant et tant d’efforts – nous amènent année après année toujours davantage au bord du précipice démocratique et de la guerre civile, comment les deux candidats comptent-ils concrètement solder le passif du pays avec l’industrie financière ? L’envolée de la dette publique, on le sait, résulte d’abord des irresponsabilités des acteurs privés et de leurs prises de risques excessives, avant la crise de 2007… Alors cette question simple, on est en droit de la poser, en particulier à un – ancien ? – banquier : les dirigeants de ces banques et autres assurances qu’il a fallu sauver en apportant la garantie des contribuables, comment les fait-on maintenant payer, concrètement ?

Et puis aussi…

Quitte à être maintenant bien éveillé et debout, levons aussi le poing bien haut. Et continuons les questions : quel traitement fiscal le président sera réservé aux pertes Société Générale, dites « Kerviel », au vu de la décision de la cour d’appel de Versailles ? L’immunité fiscale est-elle au programme du prochain quinquennat, sous couvert de secret et d’omerta, comme elle l’a été lors du précédent ?

Et tant qu’on y est, allons plus loin. On le sait, les membres des équipes de direction des grandes entreprises comme des conseils d’administration sont très enclins à devenir sourds, aveugles et muets quand vient l’heure non plus d’encaisser les stock-options et les jetons de présence… mais de chercher des responsables des fautes commises. Il est vrai que cela présente un immense avantage : engranger les commissions, décaisser des pertes. Alors nouvelle question : pour ou contre une instruction de la responsabilité pénale des équipes de direction et des membres de conseil d’administration, lorsque des fautes managériales sont avérées ? Avec cette question ultime, histoire de se lever d’un bien meilleur pied que ces dernières années : pour ou contre une révision du procès de M. Jérôme Kerviel ?

Reconnaissons que sur ces différents points, entendre répondre par « Oui-Oui-Oui… » ou par « Non-Non-Non… » permettra un vote beaucoup plus éclairé et en conscience. Puisqu’en politique, c’est en science ou dans le journalisme : la qualité des réponses dépend toujours d’abord de celle des questions posées. Et comme les réponses à toutes ces questions, on ne les aura pas, alors on ferme le ban de cet ersatz d’élection. Trop cousue, pour le chercheur en management, d’un ruban blanc. Qui entoure un plafond (oligarchique) de béton, mieux armé lui que le vote inutile de l’électeur lambda que l’on prend tous les cinq ans pour un con.