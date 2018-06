Podcast : Rencontre avec Olivier Talagrand, chercheur en modélisation numérique du climat

Créé en 1968, le Laboratoire de météorologie dynamique (LMD) fête cette année son cinquantenaire. The Conversation France s’est saisi de l’occasion pour aller à la rencontre de ceux que le public connaît peu et qui, dans les labos, les salles de classe, les conférences et sur le terrain font avancer les sciences du climat. Ces sciences ont réalisé au cours des dernières décennies des progrès considérables en alliant notamment observations et modélisation des données.

Alors que les effets du changement climatique mobilisent la communauté scientifique mondiale, les cinq scientifiques du LMD interrogés dans cette série de podcasts racontent leur parcours, leurs recherches et ce qui les motive au quotidien. Aujourd’hui, nous nous entretenons avec Olivier Talagrand, qui a conçu et développé des méthodes de modélisation numérique de l’atmosphère de la Terre et des autres planètes au sein du LMD.