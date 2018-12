Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.

La philologue et philosophe Barbara Cassin travaille sans relâche sur ce que peuvent les mots. L’académicienne, tout juste lauréate de la médaille d’or du CNRS, nous parle dans cette vidéo de la place du langage dans le mouvement des « gilets jaunes ». Comment faire quand ceux qui revendiquent et ceux qui gouvernent ne parlent pas la même langue, ne parviennent plus à communiquer ?