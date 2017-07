Pour The Conversation

Chère lectrice et cher lecteur de The Conversation,

Les informations nous parviennent en nombre, et l’actualité nous envahit, au risque de décourager la pensée qui voudrait se projeter sur l’avenir. Et entre l’analyse sérieuse et réfléchie et le point de vue simpliste, sans nuance, des « like » de Facebook, des « tweets » de moins de 140 signes ou des titres racoleurs de certains journaux, la pente va généralement dans le sens de la facilité. De plus, contrairement à une idée reçue, on ne débat pas beaucoup sur les réseaux sociaux, qui en fait fonctionnent essentiellement comme des communautés d’affinités et d’orientations partagées. Enfin, l’exaspération et la méfiance à propos de ceux dont la mission est d’informer vont vite de pair avec les dérives de la post-vérité et du complotisme.

À ce type de critiques, The Conversation France apporte une belle réponse, concrète, tangible : oui, il est possible de valoriser l’analyse en profondeur, de créer les conditions de débats exigeants, d’apporter des repères, du sens, des connaissances sérieuses et documentées.

Je le dis en lecteur, mais aussi en tant qu’auteur. Avec The Conversation, il est possible de s’exprimer en temps réel, sans devoir attendre durant plusieurs jours le bon vouloir d’une rédaction classique, généralement débordée, et parfois arrogante. Au contraire : le contact avec des journalistes qui sont là pour échanger avec les auteurs est simple, direct, toujours utile. Les articles trouvent un espace qui peut s’élargir au monde entier, être relayés par d’autres titres, et le débat avec les lecteurs fait sens.

Je le dis enfin en président de la Fondation maison des sciences de l’homme, qui soutient The Conversation et encourage ses membres et son environnement à le lire et à y écrire : le concept de The Conversation est superbe, profondément démocratique car contribuant à la qualité de la communication. À nous de le faire vivre, lecteurs, auteurs, responsables d’institutions susceptibles de contribuer à son développement, à nous d’en soutenir le projet.

Michel Wieviorka

Président de la Fondation maison des sciences de l’homme