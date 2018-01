Relier Saclay au reste de l’Ile de France : une lettre ouverte de 80 scientifiques au Président de la République

La communauté scientifique du plateau de Saclay et des Yvelines œuvre depuis de nombreuses années pour promouvoir la création d’un grand ensemble universitaire de recherche et d’innovation qui, en associant universités, grandes écoles et organismes de recherche, avec leurs partenaires industriels locaux, donnera à la France une visibilité internationale de tout premier plan.

Aujourd’hui, il semblerait que l’arrivée de la Ligne 18 du Grand Paris Express sur le Plateau de Saclay en 2024, engagement des gouvernements successifs, soit remise en cause par le Gouvernement. Or cette condition était un préalable majeur au déménagement des écoles, des facultés et des industriels et à la construction de nouveaux logements indispensables pour les étudiants et personnels.

Les étudiants et personnels des établissements sont ainsi invités à signer une pétition mise en ligne sur le site change.org. Cette pétition comptabilisait 10 000 signatures 24h après son lancement.

Dans le même temps, un certain nombre de scientifiques de premier plan (Prix Nobel, Médaillés institutionnels, Membres des Académies, directeurs de Laboratoire d’excellence et experts scientifiques reconnus) se mobilisent en adressant une Lettre ouverte au Président de la République.

Voici cette lettre ouverte.

Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République

Monsieur le Président de la République,

La communauté scientifique du projet Paris-Saclay œuvre depuis de nombreuses années pour promouvoir la création d’un grand ensemble universitaire de recherche et d’innovation qui, en associant 3 universités, 9 grandes écoles et 7 organismes nationaux de recherche, donnera à la France une visibilité internationale de tout premier plan.

Fort de ses 76 000 étudiants, 11 000 chercheurs, 350 000 emplois dont 15 % de la recherche française, le projet Paris-Saclay est un acteur phare du savoir et de l’innovation contribuant à la transformation du monde économique et social. Il s’agit donc d’un projet majeur tant pour relancer l’emploi en France, en redonnant au pays des capacités industrielles directement issues de l’innovation et de la recherche, que pour redonner à notre enseignement supérieur une visibilité et une reconnaissance internationale qui permettront d’attirer les meilleurs talents. Le projet du Grand Paris Express a été dès sa conception directement associé au projet Paris-Saclay. Vous avez vous-même affirmé :

« Mettre Saclay à moins de 30 minutes de Paris, Orly et La Défense et moins d’une heure de Roissy est un élément d’attractivité majeur qui renforcera considérablement la crédibilité de ce cluster scientifique ».

Dans ce contexte, il est certain que la desserte, du plateau de Saclay par la ligne 18 du Grand Paris, dans les délais prévus soit 2024, est une des conditions incontournables de création d’un cluster académique et industriel de rang mondial. Nous pensons que la construction de ce campus très intimement liée au tissu économique et social du territoire est une chance pour la France et son rayonnement international. D’ailleurs, dans la continuité des gouvernements précédents, vous avez affirmé le 25 octobre 2017 :

« Le plateau de Saclay, cœur battant de la science française […] doit devenir un campus métropolitain » et « aucune décision ne viendra réduire l’ambition portée de rayonnement international. »

Compte tenu des conditions d’accès déjà problématiques et amplifiées par une affluence toujours croissante du nombre d’usagers, nous réaffirmons que l’arrivée de la Ligne 18 au plus tard en 2024 sur le territoire de Saclay et au-delà dans les Yvelines est une nécessité absolue. Pour reprendre vos propres termes :

« Il y va de la réussite du projet et de la confiance de nos partenaires dans la capacité de notre pays à tenir ses engagements. »

Prix Nobel, Médaillés Institutionnels, Membres des Académies, directeurs de Labex et experts scientifiques reconnus attachés à la création de cet ensemble universitaire sur le plateau de Saclay, nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité de maintenir le déploiement de la ligne 18 au plus tard en 2024.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre plus haute considération.

Liste des personnalités signataires :

