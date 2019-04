Riset tunjukkan Indonesia kekurangan kebijakan pendidikan di daerah yang efektif

Disclosure statement

Saat menulis artikel ini, Anisah H. Zulfa adalah junior researcher di SMERU Research Institute dan merupakan bagian dari Program RISE di Indonesia, yang didanai oleh DFID dan DFAT.

Daniel Suryadarma, sebagai bagian dari The SMERU Research Institute menerima dana dari Pemerintah Inggris dan Pemerintah Australia untuk melaksanakan penelitian Research on Improving Systems of Education di Indonesia

Luhur Bima does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.