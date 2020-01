Sécheresse : l’indispensable adaptation des forêts françaises

L’Australie lutte encore contre les incendies qui ont ravagé en quelques mois plus de 10 millions d’hectares de forêts, en particulier dans le Sud-Est du pays. Si l’Europe ne connaît pas pour le moment de situations aussi extrêmes, l’intensification des épisodes de sécheresses exige une vigilance accrue. En France, les étés 2018 et 2019 ont été particulièrement meurtriers pour nos forêts. Le manque d’eau et les températures élevées ont eu raison de nombreuses essences.

Le Monde du 24 juillet 2019 titrait ainsi : « Avec les canicules à répétition, les sapins virent au rouge et les arbres meurent ».

Les sapins rougis des Vosges illustrent parfaitement l’effet des sécheresses estivales à répétition sur les peuplements forestiers français. En 2019, en à peine quelques mois, 100 000 m3 de sapins ont séché sur la moitié sud du Haut-Rhin. Actuellement, le hêtre subit le même sort en Haute-Saône, ainsi que dans le Jura Suisse.

Il faut bien distinguer le phénomène naturel normal du phénomène extrême anormal imputable au changement climatique. Les sécheresses estivales ont toujours fait partie intégrante du paysage forestier et les forêts ont toujours su s’y adapter.

Toutefois, la fréquence d’occurrence, l’intensité et la durée de ces sécheresses s’accroissent sous l’effet du changement climatique, et rendent difficile l’adaptation des forêts à ces amplifications.

Des risques inégalement répartis en France

L’année 2018, la plus chaude depuis 1900 selon Météo France, a été marquée par une sécheresse exceptionnelle qui a duré 6 mois (de juin à octobre). La nouvelle sécheresse de 2019 a donc eu raison de la forêt française : les résineux rougissent, les feuillus jaunissent et les arbres perdent leurs feuilles de manière anormale, entraînant une surmortalité.

Les régions françaises ne sont pas toutes touchées de la même façon. Certaines semblent plutôt épargnées jusqu’à maintenant, d’autres complètement dévastées, notamment par des perturbations secondaires favorisées par la sécheresse. Le manque d’eau rend les peuplements vulnérables à d’autres aléas, comme l’incendie (notamment en zone méditerranéenne) ou encore les attaques d’insectes et de champignons.

Dans le massif vosgien, les épicéas ont ainsi subi, en plus du dépérissement massif des sapins, des attaques de scolytes, générant des dommages sans précédent. Deux essences emblématiques de la région ont ainsi montré des signes de faiblesses évidents dans ce contexte changeant.

Il semblerait donc que la nature ne parvienne plus à s’adapter toute seule et que la mise en place de stratégies d’adaptation soient essentielles à la survie de la forêt française. La mise en œuvre de l’adaptation présuppose une gestion forestière durable, car une forêt non gérée, ou mal gérée, est une forêt qui perd son potentiel d’adaptation.

Une solution : l’adaptation

De nombreuses stratégies d’adaptation pour faire face au risque de dépérissement induit par les sécheresses exceptionnelles existent et sont préconisées. Elles vont d’une légère modification du paysage (« soft adaptation » : réductions de densité et de révolution) à des transformations plus intenses (« hard adaptation » : substitution d’espèces), en passant par certaines plus transitoires (mélange d’espèces ou de structure).

La réduction de la densité du peuplement consiste à diminuer le nombre d’arbres sur une parcelle et donc à engendrer des besoins en eau différents (augmentation de la disponibilité en eau dans le sol). Quant à la réduction de la révolution, on raccourcit la période de production (allant de la régénération/plantation à la récolte finale) afin de restreindre la période d’exposition aux aléas climatiques.

La substitution par des essences plus adaptées au climat futur et/ou moins consommatrices en eau, notamment dans les « points chauds » (sols peu profonds et versant sud), est également une stratégie d’adaptation recommandée.

Enfin, favoriser le mélange entre essences (au détriment de la monoculture) et mélanger les classes d’âge (sylviculture irrégulière) semble également pertinent. La diversité d’espèces ou de structure joue sur la complémentarité entre les arbres, par exemple entre deux espèces ayant des systèmes racinaires différents (superficiel vs. profond) et donc une consommation d’eau répartie différemment dans le sol.

Inciter les forestiers à l’adaptation

L’adaptation n’est toutefois possible que s’il existe une capacité, une connaissance et une volonté à s’adapter. Très souvent, la capacité et la connaissance (même imparfaite) sont présentes, mais la volonté à s’adapter manque parfois à l’appel.

Certaines études auprès des forestiers français mais aussi étrangers montrent que, bien qu’étant conscients du changement climatique, de nombreux forestiers restent réticents à s’adapter.

Une des explications évoquées dans ces divers travaux est le manque d’information, notamment sur les impacts attendus du changement climatique, mais aussi sur les modifications de gestion à réaliser : quelle essence planter ? Quelle gestion appliquer ? Quelles options d’adaptation sont possibles ? À quels coûts ?

L’État français s’est engagé à réduire ses émissions de CO 2 et/ou à accroître son potentiel de séquestration de carbone (Protocole de Kyoto, Accord de Paris, Paquet Énergie-Climat), de sorte qu’il est dans son intérêt que les forêts françaises s’adaptent aux perturbations climatiques.

On pourrait alors envisager des mécanismes incitatifs encourageant les forestiers à s’adapter, de type « paiement pour la séquestration de carbone ». Ce type de paiement irait dans le sens de la gestion durable des forêts qui préconise le maintien voire l’augmentation du stock de carbone, notamment dans les sols forestiers.

Une « fausse » controverse

L’adaptation des forêts est toutefois controversée. En effet, la mouvance actuelle est à la « gestion forestière proche de la nature » (close-to-nature forestry) qui préconise une intervention humaine minimale pour favoriser les processus biologiques naturels.

Le regain pour la forêt « au naturel » se fait ressentir au sein de la population française avec notamment un engouement pour des pratiques telles que la sylvothérapie, mais aussi une certaine réticence des populations à couper des arbres. Dans ce contexte, la mise en œuvre de l’adaptation peut être considérée comme le fait d’agir sur la nature, de modifier sa trajectoire naturelle et peut donc être perçue comme non souhaitable.

La réponse de la science est toute autre. Ne pas adapter les forêts au climat futur représente un pari sur l’avenir. Cela signifie que les forêts devront s’adapter d’elles-mêmes. Or, la vitesse du réchauffement climatique est beaucoup plus rapide que la vitesse d’adaptation des processus biologiques. On estime que 2003, année de canicule et sécheresse exceptionnelle en France, deviendra une année moyenne en 2070.

De la même façon, aujourd’hui un tiers des forêts françaises sont concernées par les feux de forêts, avec 800 hectares partis en fumée dans l’Aude cet été ; en 2050, ce sera la moitié des forêts. La nature a besoin d’aide pour faire face à ces changements, tout comme nous avons besoin d’elle pour y faire face.

Les forêts nous offrent en effet de nombreux services écosystémiques : bois, eau potable, protection des sols à l’érosion, lieu récréatif, etc. Une continuité dans la fourniture de ces services suppose une adaptation des forêts. Et l’absence d’adaptation correspondrait à un accroissement non-contrôlé du stock de carbone, qui pourrait alors être massivement émis dans l’atmosphère en cas de perturbation, et contribuer à l’accentuation du changement climatique. La non-adaptation ou la mal-adaptation représenterait alors une mise en danger de la forêt mais aussi de la population.

Indissociable d’une baisse des émissions

L’adaptation des forêts au changement climatique commence par l’amont de la filière (gestion forestière), mais ne doit pas être déconnectée de l’aval, de manière à avoir une cohérence d’ensemble du processus d’adaptation. La mise en œuvre de l’adaptation signifie de produire des bois différents (moins hauts, plus gros, d’une autre essence, etc.). L’aval de la filière devra donc préparer ce changement d’offre voire trouver de nouveaux débouchés dans le cas de plantations de nouvelles essences plus en adéquation avec le climat futur (par exemple, chêne pubescent ou cèdre du Liban).

Adapter les forêts au changement climatique et à ses conséquences, c’est augmenter leur capacité à y faire face. Cette capacité dépendra toutefois de la capacité des populations à réduire leurs émissions de CO 2 . Il semble en effet difficile de déconnecter les deux sachant que l’adaptation est un des moyens d’atteindre les objectifs français en matière d’atténuation – via notamment le stockage de carbone en forêt et la substitution des énergies fossiles par le bois.

En France, la séquestration nette de carbone dans la biomasse des forêts est estimée à environ 50 Mt CO₂ éq, soit environ 12 % des émissions nationales de carbone fossile, hors utilisation des terres, changement d’affectation des terres et gestion forestière. Le risque est grand de faire peser l’ensemble des objectifs d’atténuation sur le secteur forestier. Les autres secteurs devront donc aussi se mobiliser.