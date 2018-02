« S’il vous plaît… Dessine-moi le "Nouveau Monde" ! »

Gardez le cap de la démocratie semi-directe : un vrai métier de citoyen !

« La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

Ah, en voilà une belle formule d’Abraham Lincoln (16e président des États-Unis de 1860 à 1865). Elle est agréable à l’oreille pour qui serait sourd et dénué de tous sens de l’observation. Parce qu’en France, oui chez nous, pour mener année après année notre démocratie (seulement) semi-directe à bon port, nous devons (en tant que citoyens), affronter régulièrement quelques bourrasques, quelques tempêtes, quelques ouragans.

Tout comme nous nous devons de garder bon moral et confiance alors même que l’un de nos anciens ministres est allé jusqu’à se parjurer avec aplomb au micro de notre Assemblée nationale. Un lieu hautement symbolique dont la fonction au sein de nos institutions est de voter la loi, contrôler l’action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. C’est le lieu même du parjure, plus que les faits en eux-mêmes qui en font un exemple qui a marqué les esprits.

Et ces faits sont loin d’être les plus graves ! Je vous fais grâce de centaines d’autres types de dérapages de nos représentants et représentantes commis à titre individuel. Le comportement de l’État lui-même ne manque pas d’être parfois dérangeant : le rejet en 2005 par référendum du Traité constitutionnel européen (TCE) par près de 55 % des votants fera date dans l’histoire politique française, quand trois ans plus tard l’État bafouait sans complexe l’expression du peuple français en adoptant le traité de Lisbonne, en remplacement du TCE..

On m’a toujours dit, à vous aussi probablement, que l’exemple était censé venir du haut, et quand je regarde en haut… je comprends mieux les mots de Camus : « Un exemple n’est pas forcément un exemple à suivre ».

alebaffa/Flickr

Faut-il vraiment suivre l’exemple qui vient du haut ?

La question semble stupide, tant la réponse devrait être évidente. Malheureusement, comme si les dérapages évoqués n’étaient pas suffisants, tous les cinq ans, force est de constater que pour accéder aux plus hautes fonctions et prendre le commandement du navire France, le grand spectacle de « l’exemplarité exemplaire d’exemplarité » est particulièrement étrange. Le jeu des acteurs et des actrices est, comment le dire ? Très… atypique : petits calculs, alliances douteuses, mariages incestueux et contre nature, trahisons amicales d’amis de toujours, opportunisme criant, retournements de vestes flagrants (des retournements que de facétieux Internautes ne manquent d’ailleurs jamais de rappeler) sont inclus dans cette grande comédie politicienne. Surtout, n’hésitez pas à me contredire, si j’ai listé par erreur des faits qui seraient tombés dans les oubliettes de la vie politique. N’hésitez pas non plus à compléter mon propos si j’ai omis quelques saynètes.

À supposer que j’approche la réalité, faut-il s’étonner que les politiciens soient perçus par les citoyens comme des profiteurs ?

JeanneMenjoulet/Flickr

Le grand jour, c’est toujours pour demain !

Heureusement, haut les coeurs, à chaque nouvelle élection présidentielle en France, demain sera un autre jour ! Demain, on fait table rase, on oublie tout ! LE GRAND JOUR est annoncé ! D’ailleurs c’est ce qui est écrit sur l’affiche de tous les candidats et candidates ! Le grand barnum peut alors commencer.

Après une très courte période courtoise (comme promis), chassez le naturel, il revient au galop. Nos présidentiables prennent une posture bien au-dessus de la foire d’empoigne, fonction future oblige, tandis que leurs « flingueurs » attitrés s’invectivent, se « tweetclash » de façon adulte et responsable, pour montrer leur grande maîtrise des réseaux sociaux et le profond respect que leur inspirent leurs adversaires. Tout ceci devant un nombre grandissant de citoyens au mieux médusés au pire désabusés !

Dans le même temps, chaque candidat tente de défendre sa juste cause ! Les « éléments de langage » (la Novlangue politicienne du XXIe siècle) sont de sortie ! Chaque camp récite bien sagement sa leçon, répète en boucle les mêmes mots choisis, les mêmes phrases, avec les mêmes points et les mêmes virgules, supposés faire mouche sur la cible : l’électeur (tout du moins quand ils ne visent pas à atomiser l’adversaire d’une diatribe bien saignante et bien choisie).

Plus le fameux grand jour approche, plus les esprits s’échauffent, les mots d’esprit eux se font plus discret, et cela finit invariablement (comme doit probablement le recommander le code d’honneur des grands hommes) dans une élégante bataille rangée de (ce qu’ils nomment tous et toutes) des boules puantes !

« Ceux qui s’impliquent dans un gouvernement sont encore des êtres humains. Ils ont toujours des intérêts privés à servir, ainsi que des intérêts qui sont propres à des groupes particuliers comme ceux de la famille, de la clique ou de la classe à laquelle ils appartiennent. Il est rare qu’une personne s’immerge complètement dans sa fonction politique ; au mieux la plupart des hommes parviennent-ils à faire que leur souci du bien-être public domine sur leurs autres désirs. »

Et ce n’est pas moi qui l’écris, c’est John Dewey qui l’écrivait en… 1927…

Si vous trouvez que le propos de Dewy a mal vieilli, je suis à l’écoute, mais il va falloir argumenter ! Puis en définitive, tout cela ne pourrait être que « broutilles » si notre régime politique actuel n’était pas exposé à une problématique plus grande : la récurrence de présidents de notre république élus par défaut.

De la différence entre « être élu par défaut » et « plébiscite ! »

Depuis des années, les élections présidentielles en France (sans vouloir blesser les vainqueurs successifs ni leurs supporters d’hier ou d’aujourd’hui, voire de demain) portent aux plus hautes responsabilités des personnages publics élus… par défaut. Sans parler d’une abstention grandissante, sans ouvrir le débat sur le vote blanc je n’écrirai pas que cette situation est réjouissante, nous pouvons espérer pouvoir l’améliorer, et elle n’a pas à devenir exagérément préoccupante à plusieurs conditions, dont deux qui me semblent essentielles :

OlivierPanza/Flickr

Et nous citoyens dans tout ça ?

« Cherchons à comprendre par conjecture si nous en pouvons trouver, comment s’est ainsi enracinée si avant cette opiniâtre volonté de servir. »

se demandait le jeune Étienne de la Boétie s’interrogeant sur la notion de servitude volontaire.. Emmanuel Kant verra dans la servitude l’expression de la paresse et de la lâcheté :

« La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre d’hommes, alors que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute direction étrangère, restent cependant volontiers, leur vie durant, mineurs ; et qu’il soit si facile à d’autres de se poser comme leurs tuteurs. »

Ce n’est pas très flatteur pour l’homme, mais les hommes (les sujets) disposaient-ils à l’époque de La Boetie et d’un Kant d’un outil majeur d’émancipation et de contre-pouvoir autre que la révolte, la violence ou/et la révolution ?

Dois-je rappeler que devant un écart du pouvoir avéré, un projet de loi qui inquiète, une cause à porter… une majorité de citoyens ne peut prétendre ne pouvoir rien faire. Chacun est tout à fait libre de ne vouloir rien faire, libre de se taire et libre de subir. Il n’y pas de liberté sans courage, mais en l’occurrence, il ne s’agit pas d’être un héros, encore moins de recourir à toute forme de violence ! Pour faire garder l’équilibre à notre démocratie semi-directe ne disposons-nous pas avec Internet, d’un moyen citoyen d’interpellation inédit ? Vous voulez contactez votre sénateur, vos eurodéputés, envoyer des tweets à vos représentants, rien de plus facile grâce à la quadrature du net.

Alors la vérité, chères lectrices, chers lecteurs « je vais vous la dire » ! Oh, pas les yeux dans les yeux je ne suis ni un politicien français ni Kaa. À l’ère d’une mondialisation matérialisée par l’Internet le pouvoir du citoyen ne s’arrête plus à de simples élections en attendant les prochaines. Le citoyen peut participer, contribuer, interpeller… Que son « camp » ait gagné ou perdu n’est pas l’important ! S’il y a un devoir qui nous est supérieur, c’est bien celui d’exercer pleinement notre rôle de citoyen.

LorieShaull/Flickr

« Le Nouveau Monde » s’il existe, permettez, il ne date pas d’hier matin !

La servitude volontaire avait peut-être un bel avenir avant Internet, aujourd’hui elle agonise ! « L’Ancien Monde » (élément de langage encore) dont on nous rebat les oreilles, si l’on veut le situer dans le temps, ne date pas d’hier et des dernières élections, pas plus que le « dégagisme » (élément de langage toujours) qui était à la manœuvre ! Éventuellement, si l’on veut parler d’un Ancien Monde, c’est celui d’avant l’Internet !

Un pouvoir techniquement légitime est nécessaire, mais fragile

Quand une personnalité est élue dans un régime politique comme le nôtre, qu’elle le soit en s’appuyant sur un vote contre importe peu a priori : elle est incontestablement légitime d’un point de vue technique et constitutionnel, cependant elle est bien fragile ! « Fragile » n’est-ce pas un mot plus rassurant que « dangereuse », bien que ces mots soient, selon moi, très exceptionnellement synonymes !

Certes, tenir le gouvernail de la « démocratie » n’est pas une sinécure. Et autant vous en prévenir, les choses ne vont pas aller en se simplifiant pour les capitaines de notre démocratie semi-directe que nous sommes. Dans notre TechnoMonde, il va nous falloir désormais composer avec des méthodologies politiques de plus en plus sophistiquées qui scrutent nos comportements d’électeurs : le marketing politique technologique avancé est entré en action. Voilà un nouveau mode de pêche à l’électeur qu’il va nous falloir, nous citoyens, attentivement observer.

Soyons confiants ! Par simple principe de précaution, n’hésitons pas à aider nos élus et ceux qui nous gouvernent à ne pas dériver un peu trop loin de leur souci d’exemplarité afin que notre démocratie semi-directe (si tant est qu’elle soit encore viable en l’état) ne s’éloigne trop de la rive !

À suivre.