Teka-teki mengapa badan Nemo, sang ikan badut, bergaris tiga terpecahkan

Disclosure statement

Pauline Salis telah menerima pembiayaan dari CNRS dan Sorbonne Université

Bruno Frédérich telah menerima dana dari Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) dan Politique Scientifique Fédérale (Belspo) dari Belgia. Dia adalah anggota Laboratorium Morfologi Fungsional dan Evolusioner di Universitas Liège (Belgia).

Vincent Laudet does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.