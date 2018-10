¿Tienen conciencia los animales?

Disclosure statement

El departamento del INRA en el que trabaja Muriel Dunier recibió financiación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para llevar a cabo una investigación colectiva del INRA sobre la conciencia de los animales.

Pierre Le Neindre does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.