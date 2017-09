Trois jours dans la peau d’un chasseur-cueilleur vont-ils améliorer mon microbiote ?

Disclosure statement

Tim Spector is a co-founder of Map My Gut Ltd a microbiome testing company and also receives grants from the MRC, NIHR, CDRF, ARUK and is author of 'The Diet Myth: the science behind what we eat' Orion 2016 Tim Spector est le co-fondateur de Map My Gut Ltd, une entreprise de test du microbiote et a également reçu des financements de MRC, NIHR, CDRF, ARUK, il est l'auteur de "The Diet Myth: the science behind what we eat" Orion 2016

Jeff Leach is the Founder of the Human Food Project and Co-Founder of Map My Gut Ltd and the author of ReWild. Jeff Leach est le fondateur du Human Food Project et le cofondateur de Map My Gut et l'auteur de Rewild