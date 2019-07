Vidéo : Comment lutter contre les infections

Les vaccins sont-ils nos alliés ou au contraire nos ennemis ? Si la réponse à cette question paraissait évidente il y a encore quelques années, le doute et la méfiance se sont depuis installés.

Selon les récentes enquêtes d’opinions, seul un tiers des Français se dit « tout à fait favorable » et un adulte sur cinq n’est « pas favorable » à la vaccination. Cette méfiance contraste avec la résurgence de maladies infectieuses liée à une couverture vaccinale insuffisante. C’est le cas de la rougeole qui avait été éliminée ou sur le point de l’être dans certains pays. Le tétanos, autre infection (bactérienne cette fois) qu’il est possible d’éviter grâce à la vaccination a touché 35 personnes en France entre 2012 et 2017, dont 8 sont décédées ! La grippe, enfin, tue chaque année 6000 à 9000 personnes. Bien que son vaccin ne soit pas parfaitement efficace, il permet de sauver de nombreuses vies…

Lors de la semaine mondiale de la vaccination qui s’est déroulée du 24 au 30 avril 2019, le mot d’ordre de l’Organisation mondiale de la Santé était simple « Les vaccins ça marche » !

Outre la vaccination, il existe d’autres mesures efficaces, mais insuffisamment employées pour limiter les risques infectieux : lavage des mains en suivant une procédure spécifique, traitements préventifs avant ou au cours d’un voyage dans les zones qui abritent certains agents infectieux tels que le paludisme ou le virus de la fièvre jaune. Sans même voyager, il peut être utile de se vacciner contre des virus ou d’éliminer des bactéries qui nous colonisent pour éviter certains cancers.

Dans le numéro de « PuMS_L’émission santé » intitulé « vaccins et infections : l’antifake », Boris Hansel et son équipe vous informent sur les données scientifiques et recommandations qui en découlent.

Quels sont les risques des infections et de leurs traitements ? Qu’est-ce que l’antibiorésistance et comment l’éviter ? PuMS_L’émission santé se charge de vous fournir une information fiable et des conseils pratiques pour vous prémunir contre les microbes !