Voici comment parlaient les ouvriers canadiens-français avant la Révolution tranquille

Les débats constants sur l’enseignement de l’histoire du Québec et la modification récurrente des programmes en la matière nous rappellent combien histoire et politique sont liées.

L’histoire nous rassemble autant qu’elle nous divise. Il est important d’en convenir plutôt que de le nier.

Il y a quelques années, au cours de la campagne électorale de 2014, le premier ministre libéral du Québec, Philippe Couillard, a maladroitement déclaré que tout ouvrier d’usine devait être prêt à parler anglais, mondialisation de l’économie oblige. Digne du temps où, au Québec, l’anglais était la langue de travail et la vaste majorité des gestionnaires d’usine étaient anglophones, cette petite phrase a déclenché un tollé. Même si tant de choses ont changé depuis que la Révolution tranquille et la Loi 101 ont renversé l’ordre linguistique qui régnait dans la province, les gens n’ont pas oublié.

Je l’ai constaté maintes fois à l’écoute d’entrevues d’anciens travailleurs de l’industrie montréalaise. Ces entrevues ont été réalisées dans le cadre d'un projet de recherche à long terme sur les effets de la désindustrialisation.

Entrée à l'âge de 14 ans à la filature Belding-Corticelli, à Pointe-Saint-Charles, Francine Gagnière a vite compris :

Élise Chèvrefils-Boucher a constaté la même chose dès l’âge de 15 ans :

"C’était tout en anglais dans l’ancien temps, ici. Et là, les filles ont dit : "Élise, on a une belle job pour toé à Northern Electric”, sur Saint-Patrick. Là, tu t’en vas là, pis tu t’engages, t’as 15 ans. J’dis : “J’vas avoir une belle job, y a plein d’jeunes qui sont là.” “Est-ce que vous parlez français… Do you speak English?” Là, j’ai dit : “Non.” “Sorry, no job. Sorry, no job!” Pis à l’Anglaise qui s’en venait là, y d’mandaient pas : “Do you speak French?” Non, non. “You’ve got the job. You speak English, you’ve got the job.” »