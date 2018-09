Voyage créatif aux confins du conscient et de l’inconscient

Cette chronique est dans la droite ligne et se nourrit des recherches et rencontres publiées sur mon site Les cahiers de l’imaginaire.

Il s’agit d’un état qui fait référence à des frontières atténuées entre la part consciente et la part inconsciente de l’esprit.

Franchir ces frontières permettrait de traiter l’information de manière différente, amenant à la conscience des matériaux nouveaux, inhabituels.

Bien qu’elle ait un impact sur la créativité, la transliminalité sollicite des régions différentes du cerveau.

Comme je le fais souvent dans mes articles, j’essaie de définir ce qu’est la créativité, dans le contexte du thème que j’aborde, le terme étant encore mal défini dans les différentes études.

« De même, en affaires, ils veulent que leurs équipes fassent preuve de créativité… mais ils veulent un certain type de travailleurs créatifs. Ils veulent que la créativité soit un moyen plus efficace de faire quelque chose. Ou qu’ils trouvent la prochaine bonne idée – mais sans aucun coût. Or poursuivre l’objectif d’accroître la créativité coûte de l’argent et du temps. Plus une personne est créative, plus elle est susceptible de faire des erreurs. Les entreprises doivent accepter cela, les erreurs ne doivent pas seulement être encouragées, elles doivent être embrassées ! L’autre écueil ? Une personne créative est plus susceptible de quitter son entreprise. Alors il est facile de dire que vous voulez des personnes créatives dans votre équipe, mais est-ce bien ce que vous voulez ? »