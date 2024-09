3 abad jelajah keong darat Wallacea: spesies penting yang terlupakan

Disclosure statement

Ayu Savitri Nurinsiyah adalah Ketua Masyarakat Moluska Indonesia (Indonesian Malacalogical Society). Kegiatan ekspedisi di kawasan Wallacea tahun 2022 yang tercantum pada artikel didanai oleh Pendanaan Ekspedisi dan Eksplorasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (SK Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN No. 373/II/FR/3/2022).

Vinna Windy Putri does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.