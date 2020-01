5 cara kita bisa bantu menyelesaikan masalah krisis iklim dari rumah

Greg McDermid menerima dana dari Natural Sciences and Engineering Research Council, Parks Canada, the Alberta Biodiversity Monitoring Institute, dan berbagai perusahaan yang beroperasi di Alberta. Tidak ada penyandang dana ini mendapatkan keuntungan dari artikel ini.

Partners

University of Calgary provides funding as a founding partner of The Conversation CA.

University of Calgary provides funding as a member of The Conversation CA-FR.

View all partners