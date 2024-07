À l’heure de Paris 2024, nos enfants sont-ils en bonne forme physique ?

À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques 2024, il apparaît opportun de s’interroger sur la condition physique de nos enfants.

La condition physique est définie comme :

« le niveau permettant d’effectuer des tâches quotidiennes avec vigueur et vigilance, sans fatigue excessive, avec une énergie suffisante pour profiter des activités de loisirs et répondre aux situations d’urgence imprévues ».

La condition physique liée à la santé (en anglais health-related fitness) regroupe plusieurs composantes, telles que :

la forme cardiorespiratoire (endurance cardiorespiratoire)

la forme musculosquelettique (force et endurance musculaire, souplesse)

les qualités motrices (vitesse, agilité, coordination, équilibre) et

certaines caractéristiques anthropométriques (comme la composition corporelle incluant la masse grasse et la masse maigre).

Il est maintenant largement prouvé que la condition physique est un puissant marqueur de bonne santé actuelle et future] chez l’enfant et l’adolescent. Cependant, on sait que la condition physique de l’enfant a tendance à se détériorer au cours des dernières décennies. Qu’en est-il exactement en France ?

Chaque mardi, notre newsletter « Et surtout la santé ! » vous donne les clés afin de prendre les meilleures décisions pour votre santé (sommeil, alimentation, psychologie, activité physique, nouveaux traitements…)

Abonnez-vous dès aujourd’hui.

La condition physique : un marqueur important de la santé de l’enfant

La condition physique est, en effet, associée à de multiples bénéfices pour la santé. Ainsi, un niveau élevé de condition physique diminue le risque de développer les maladies chroniques les plus fréquentes et augmente la longévité.

Parmi les différentes composantes de la condition physique, l’endurance cardiorespiratoire est la capacité du système cardiaque et pulmonaire à apporter de l’oxygène aux différents muscles sollicités pendant une activité physique d’une durée prolongée. Elle permet de réaliser des activités physiques intenses pendant longtemps sans fatigue excessive.

L’endurance cardiorespiratoire a montré les associations les plus robustes en lien avec la santé chez l’enfant puis quand celui-ci devient adulte. Des recherches montrent également qu’un bon niveau d’endurance cardiorespiratoire a des effets positifs sur la santé mentale.

De plus, plusieurs études récentes sur de larges échantillons ont conforté les précédentes conclusions reliant l’endurance cardiorespiratoire durant l’enfance et l’adolescence à la mortalité toutes causes confondues et à la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires et cancers à l’âge adulte. Les auteurs ont également montré qu’une faible condition physique durant l’adolescence était fortement associée à la présence d’un handicap à l’âge adulte et à l’obtention d’une pension d’invalidité.

L’endurance cardiorespiratoire est donc la composante qui est la plus associée à la santé, et sa mesure chez l’enfant est nécessaire pour mieux évaluer l’état de santé de nos enfants. En 2020, les experts scientifiques de l’association américaine de cardiologie (American Heart Association) ont souligné l’importance de l’évaluer régulièrement.

L’endurance cardiorespiratoire de l’enfant : comment l’évaluer ?

L’endurance cardiorespiratoire peut être évaluée par des tests en laboratoire ou de terrain :

Les tests en laboratoire ne sont pas adaptés aux enquêtes épidémiologiques en raison de leur coût, du temps nécessaire et du nombre limité de laboratoires disposant d’une équipe formée et d’un équipement adéquat.

Les tests sur le terrain semblent être une bonne alternative pour évaluer la capacité cardiorespiratoire chez l’enfant, en particulier dans le cadre scolaire.

Différents tests de terrain ont été utilisés pour l’évaluer. Ils comprennent des tests de course de longue durée ou de longue distance ainsi que des tests de course dits « navettes ». Le plus courant est le test de course navette de 20 mètres, développé par Luc Léger et ses collaborateurs.

Ce test consiste à faire effectuer aux enfants des allers-retours en courant entre deux lignes espacées de 20 mètres jusqu’à épuisement. Il s’agit d’un test débutant à 8,5 km/h avec un incrément de 0,5 km/h chaque minute. Le rythme de la course est imposé par une bande sonore.

Le test est terminé lorsque l’enfant n’arrive plus à suivre ce rythme. On relève alors la vitesse qu’il a atteinte lors du dernier palier complété. Elle correspond à sa vitesse maximale aérobie (VMA) exprimée en km/h et reflète donc sa capacité cardiorespiratoire maximale.

Des performances en baisse en France

On constate une baisse importante de l’endurance cardiorespiratoire des enfants en France depuis 1999, même si la baisse semble s’atténuer.

Parce que l’endurance cardiorespiratoire est un indicateur important de la santé actuelle des enfants et dans leur vie future d’adultes, ces tendances actuelles reflètent probablement l’état de santé de la population. Elles peuvent ainsi fournir un aperçu de l’efficacité des recommandations en matière de santé publique et des interventions et programmes de remise en forme et d’activité physique.

Dans une étude récente, nous avons recensé les données de la mesure de l’endurance cardiorespiratoire réalisées chez 15 420 enfants entre 1999 et 2023. Ce travail montre une baisse importante (18,4 %) des capacités cardiorespiratoires de nos enfants en France sur cette période.

Une note positive toutefois : cette diminution semble s’atténuer depuis 2010. Les efforts de prévention en santé dans le cade des politiques publiques doivent donc être poursuivis pour limiter davantage cette dégradation de la condition physique des enfants.

Quelles pistes pour maintenir la condition physique des enfants ?

Plusieurs pistes peuvent être explorées pour améliorer le capital santé des enfants :

Lutter contre le surpoids

Bien que la prévalence du surpoids et de l’obésité de l’enfant en France semble stagner, elle reste élevée et a donc un impact direct sur les niveaux de la condition physique des enfants français.

Lutter contre la sédentarité

Alors que les temps passés en activité sédentaires (être allongé ou assis hors période de sommeil ou encore devant un écran) ont augmenté considérablement ces dernières années chez les jeunes, cette sédentarité a un impact très néfaste sur leurs capacités cardiorespiratoires.

Favoriser la pratique sportive en club ou en association

Les études antérieures montrent que l’inscription de l’enfant à un club sportif peut être déterminante pour de potentiels changements bénéfiques à la condition physique.

Promouvoir les déplacements dits « actifs »

Les enfants qui se rendent en marchant ou à vélo – c’est-à-dire par des modes de transport dits « actifs » – du domicile à l’école avaient une meilleure condition physique que leurs homologues qui utilisent des modes de transport « passifs » comme la voiture ou le bus.

Adapter les rythmes scolaires

Une étude européenne a évalué l’impact de deux rythmes scolaires sur la condition physique de l’enfant (temps long contre temps court passé à l’intérieur de l’école). Le temps long correspondait à des journées d’école se finissant après 15h et qui incluaient plusieurs récréations de plus longues durées par rapport au temps court où les enfants finissaient avant 15h avec très peu de temps de récréation.

Il a été montré que les enfants ayant un rythme scolaire long (finissant après 15h et incluant plusieurs récréations de plus longues durées) avaient une meilleure endurance cardiorespiratoire que les enfants ayant un rythme scolaire court (finissant avant 15h et avec peu de pauses récréatives).

Read more: Et si les enfants faisaient plus d’activité physique grâce aux cours d’EPS à l’école ?

Aménager l’environnement scolaire

Le développement de modifications de l’environnement scolaire telles que le marquage de terrains de jeux, la délimitation des zones d’activités physiques, et la disponibilité d’équipements sportifs au sein des cours de récréation pourraient aussi aider les enfants à améliorer leur condition physique.

Profiter de l’héritage de Paris 2024

Lancé en septembre 2020, dans le cadre des mesures d’héritage des Jeux de Paris 2024, le programme de « 30 minutes d’activité physique quotidienne » dans les écoles primaires est également un levier potentiel pour améliorer la condition physique.

Read more: « 30 minutes d’activité physique » à l’école : un dispositif contre la sédentarité à questionner

Toutefois, pour en mesurer les effets bénéfiques, il sera nécessaire de mettre en place des évaluations standardisées et validées de la condition physique des enfants et de les répéter au cours du temps, par exemple dans le cadre de la surveillance régulière de l’état de santé des Français.