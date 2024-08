A OMS declarou a mpox uma emergência de saúde global. O que acontece agora?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a mpox como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, após o aumento de casos na República Democrática do Congo e a possibilidade de maior disseminação.

Isso agora desencadeia uma resposta internacional coordenada a um evento extraordinário e a mobilização de recursos, como vacinas e testes de diagnóstico, para conter a disseminação dessa doença infecciosa.

Mas a OMS não declarou a mpox uma pandemia. Em vez disso, as medidas que desencadeou foram projetadas para evitar que ela se torne uma.

O que acionou esse alerta mais recente?

A mpox, até 2022 conhecida como varíola do macaco, é uma infecção viral. Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, inchaço dos gânglios linfáticos e dor muscular. Em seguida, surgem erupções cutâneas, principalmente no rosto, nas mãos e na pele.

A disseminação da mpox em alguns países africanos levou os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças a declarar no início desta semana a varíola como uma emergência de saúde pública de segurança continental. Essa é a primeira vez que a organização emite um alerta desse tipo desde que foi criada em 2017.

A situação na República Democrática do Congo, na África Central, tem sido particularmente preocupante há mais de um ano.

Existem dois tipos ou “clados” de mpox. O clado II, originário do oeste da África, é menos grave. Tem uma taxa de fatalidade de até 1% (em outras palavras, espera-se que aproximadamente uma em cada 100 pessoas morra dessa doença). Mas o clado I, da África Central, tem uma taxa de mortalidade de até 10% (até um em cada dez morre). Isso se compara a uma taxa de fatalidade de 0,7% para a variante Omicron do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID. A República Democrática do Congo está registrando grandes epidemias da mpox do clado I, mais mortal.

A mpox é endêmica em algumas partes da África Central e Ocidental, onde o vírus existe em animais e pode se espalhar para os seres humanos. Os surtos têm aumentado, com maior disseminação de humano para humano, desde 2017.

Isso se deve em parte aos níveis muito baixos de imunidade ao vírus mpox, que está relacionado ao vírus que causa a varíola. A vacinação em massa contra a varíola foi interrompida há mais de 40 anos em todo o mundo, resultando em uma imunidade mínima nas populações atuais contra a mpox.

A designação da OMS anunciada esta semana está relacionada ao clado I. Além de ter uma taxa de mortalidade mais alta, ele tem novas mutações que aumentam a disseminação entre as pessoas. Essas mudanças e a falta de imunidade global à mpox tornam a população mundial vulnerável ao vírus.

Existem duas epidemias diferentes

Em 2022, uma epidemia de mpox se espalhou por países não endêmicos, inclusive fora da África. Essa era uma variante do clado II originária da Nigéria, chamada clado IIb. Ela foi transmitida sexualmente, afetando predominantemente homens que fazem sexo com homens, e teve uma baixa taxa de fatalidade.

Essa epidemia atingiu o pico em 2022, com vacinas disponibilizadas para pessoas em risco em países de alta renda, mas houve um aumento em 2024.

Ao mesmo tempo, grandes epidemias do clado I estavam ocorrendo na República Democrática do Congo, mas com muito menos atenção.

As vacinas não estavam disponíveis lá, mesmo em 2023, quando houve 14.626 casos e 654 mortes. A mortalidade foi de 4,5%, sendo maior em crianças.

De fato, a maioria dos casos e mortes na República Democrática do Congo foram de crianças. Isso significa que a maior parte da transmissão não é sexual e é provável que tenha ocorrido por meio de contato próximo ou aerossóis respiratórios.

No entanto, em 2023 um surto em uma parte não endêmica do país, Kivu do Sul, no leste, parecia ser por transmissão sexual, indicando mais de uma epidemia e diferentes modos de transmissão na República Democrática do Congo.

Em meados de 2024, já havia mais casos no país do que em todo o ano de 2023 - mais de 15.600 casos e 537 mortes.

A capacidade de teste é baixa na República Democrática do Congo, a maioria dos casos não é confirmada por testes de laboratório e os dados que temos são de uma pequena amostra de sequências genômicas da região de Kamituga, no Kivu do Sul.

Isso mostra mutações no vírus do clado I por volta de setembro de 2023, para uma variante denominada clado Ib, que é mais prontamente transmissível entre as pessoas. Não temos muitos dados para comparar esses vírus com os vírus que causam casos no restante do país.

A Mpox está se espalhando internacionalmente

No último mês, o vírus se espalhou para países que fazem fronteira com a República Democrática do Congo - Ruanda e Burundi. Ele também se espalhou para outros países do leste da África, como Quênia e Uganda. Nenhum desses países havia registrado casos de varíola anteriormente.

Em um mundo interconectado e móvel, os casos podem se espalhar para outros continentes, como aconteceu com a varíola em 2018 da Nigéria para o Reino Unido e outros países.

Alguns casos relacionados a viagens entre 2018 e 2019 podem ter levado à epidemia grande e multinacional 2022 clade IIb.

Temos vacinas, mas não onde elas são necessárias

Como o vírus mpox e o vírus da varíola estão relacionados (ambos são ortopoxvírus), as vacinas contra a varíola oferecem proteção contra a mpox. Essas vacinas foram usadas para controlar a epidemia do clado IIb de 2022.

No entanto, a maior parte do mundo nunca foi vacinada e não tem imunidade contra a varíola.

A vacina mais recente (chamada Jynneos em alguns países e Imvamune ou Imvanex em outros) é eficaz. Entretanto, os suprimentos são limitados e a vacina é escassa na República Democrática do Congo.

A declaração da OMS de que a varíola é uma emergência de saúde pública de interesse internacional ajudará a mobilizar vacinas para onde elas são necessárias. Os Centros Africanos de Controle de Doenças já haviam iniciado negociações para garantir 200.000 doses de vacina, o que é uma fração do que é necessário para controlar a epidemia na República Democrática do Congo.

Jeenah Moon/AP/AAP

O que acontece agora?

Em última análise, uma epidemia grave em qualquer lugar do mundo é uma preocupação para todos nós, pois ela pode se espalhar globalmente por meio de viagens, como vimos com a pandemia da COVID.

O controle na fonte é a melhor medida, e a última declaração da OMS ajudará a mobilizar os recursos necessários.

A vigilância para a disseminação dessa versão mais grave da mpox também é essencial, tendo em vista que muitos países não têm capacidade para realizar testes em larga escala. Portanto, teremos que confiar em “casos suspeitos”, com base em uma definição clínica, para acompanhar a epidemia.

A inteligência epidêmica de cádigo aberto, como o uso de IA para monitorar as tendências de erupções cutâneas e febre, também pode ser usada como um sistema de alerta precoce em países com sistemas de saúde fracos ou com atraso na notificação de casos.

Outra complicação é que 20-30% das pessoas com varicela podem ter simultaneamente varicela, uma infecção não relacionada que também causa erupção cutânea. Portanto, um diagnóstico inicial de catapora (que é mais fácil de testar) não exclui a varicela.

A comunicação eficaz e o enfrentamento da resistência contra as medidas de saúde pública e a desinformação também são fundamentais. Vimos como isso foi importante durante a pandemia da COVID.

Agora, a OMS coordenará a resposta global à varíola, concentrando-se na equidade na prevenção de doenças e no acesso a diagnósticos e vacinas. Cabe a cada país fazer o melhor possível para cumprir o Regulamento Sanitário Internacional e os protocolos de gerenciamento dessa emergência global.

A Organização Mundial da Saúde tem mais informações sobre a varíola, incluindo sintomas e tratamento. Para obter informações sobre o acesso e a disponibilidade da vacina, entre em contato com o departamento de saúde local ou com o médico, pois isso varia de país para país.