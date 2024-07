¿A qué espera Biden para escuchar?

Las grietas bajo los pies del presidente estadounidense Joe Biden siguen ensanchándose. Aunque la conmoción del intento de asesinato de Donald Trump parecía que podría aliviar parte de la presión, la historia de su viabilidad como presidente y candidato sigue retroalimentándose.

Desde su desastrosa actuación en el debate contra Trump el 27 de junio, el actual presidente, de 81 años, se ha visto acosado por incesantes preguntas sobre si debería presentarse a un segundo mandato como candidato demócrata.

Y esta semana, la presión ha seguido aumentando. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, uno de los miembros más veteranos del partido, “defendió con firmeza” que Biden se hiciera a un lado, según los informes. Otros líderes demócratas, como el expresidente Barack Obama , han cuestionado su deseo de seguir adelante.

Como si las cosas no pudieran ir peor, la Casa Blanca ha anunciado que el presidente tiene covid-19.

Biden y su equipo deben darse cuenta de que no hay forma de disipar las preocupaciones sobre su declive simplemente porque no puede rejuvenecer. No puede demostrar que no es demasiado viejo porque lo es.

Como tal, Biden y su campaña no tienen una buena manera de abordar el problema, que es, en gran medida, irresoluble. Y es difícil no argumentar que los esfuerzos del presidente y sus sustitutos por convencer al público de que sigue siendo un candidato viable no han hecho más que empeorar las cosas.

Un creciente sentimiento de traición

Biden y su equipo han achacado su actuación en el debate a un resfriado y a los efectos del desfase horario de un viaje al extranjero 12 días antes. Pero si un presidente se ve tan afectado por un simple resfriado y el desfase horario, por supuesto que se plantearán preguntas sobre su capacidad para seguir dirigiendo, no sólo ahora, sino durante los próximos cuatro años.

Ser presidente de Estados Unidos es posiblemente el trabajo más difícil del mundo. La persona que lo hace, con justicia o sin ella, tiene que ser capaz de seguir adelante cuando está cansada y enferma.

Pero quizá todo esto habría sido superable si el atractivo político de Biden –en contraposición a su atractivo personal– hubiera tenido alguna tracción.

Sin embargo, en las últimas semanas, el mensaje de Biden parece haber degenerado en señalar simplemente que él no es Trump. El objetivo de su candidatura ahora parece ser negativo: derrotar a Trump.

Es decir, derrotar a Trump es fundamental para los demócratas. Pero Biden parece haber perdido la capacidad de persuadir a los estadounidenses de que puede detener las divisiones cada vez más profundas que siguen asolando a Estados Unidos y que hacen que muchos teman que se esté rompiendo. No está claro cuál es la visión de futuro de Biden ni qué ofrece aparte de otra estancia temporal en una catástrofe histórica mucho más larga.

Esto fue evidente en la gran conferencia de prensa de Biden al final de la Cumbre de la OTAN en Washington. Habló largo y tendido sobre política exterior, un área que él y sus partidarios consideran desde hace tiempo uno de sus mayores puntos fuertes. Pero su visión del papel de Estados Unidos en el mundo fue confusa e incluyó algunos comentarios engañosos y meteduras de pata.

Además, sus comentarios sobre Israel pusieron de manifiesto un problema mucho más profundo en el horizonte electoral. Un día después de la conferencia de prensa, The New York Times publicó un montaje de vídeo de votantes que explicaban que no podían votar a Biden por el apoyo de su Administración a la guerra de Israel en Gaza.

Para estos votantes y otros, es difícil subestimar la profundidad de la traición de Biden, tanto política como personal.

En 2020, la exitosa propuesta de Biden al pueblo estadounidense se centró en su propia compasión, su capacidad para ver el sufrimiento de otras personas, sentirlo y compartirlo realmente, y luego trabajar para mejorarlo. Prometió escuchar y ser un puente generacional. No ha hecho ni lo uno ni lo otro.

El apoyo del presidente entre los votantes demócratas sigue disminuyendo. En una nueva encuesta de esta semana, de hecho, dos de cada tres demócratas creen ahora que debería retirarse de la carrera.

Un partido históricamente receloso de la división

La planificación de la sucesión debería ser una parte fundamental del trabajo de cualquier presidente. Sin embargo, Biden –el presidente en activo de más edad de la historia de Estados Unidos– no tiene un sucesor obvio, ni siquiera su propia vicepresidenta, Kamala Harris. Y nadie más en el Partido Demócrata tiene autoridad para liderar hasta que él se haga a un lado. Ahora todo se convierte en una cuestión de cálculos de riesgo para un partido que no es bueno haciéndolos.

Durante décadas, los demócratas han estado marcados por las “lecciones” heredadas de la convención impugnada de 1968. Se trató de una tumultuosa reunión de los miembros del partido para elegir al candidato para las elecciones presidenciales de ese año, que puso de manifiesto profundas divisiones en torno a la guerra de Vietnam. El candidato demócrata, Hubert Humphrey, perdió las elecciones frente a Richard Nixon.

Desde entonces, los demócratas han sido muy cautelosos con los conflictos públicos. Es muy posible que Biden siga siendo el candidato en las elecciones de este año, que los demócratas den largas al asunto hasta noviembre.

Sin embargo, dado lo que está en juego, también es posible que decidan –ya sea individual o colectivamente– que el riesgo que supone Biden para las elecciones (los demócratas que se presentan a la Cámara de Representantes y al Senado) podría ser mayor que el riesgo de deshacerse de él tan tarde en la campaña.

Nada es inevitable

Para algunos, será una cuestión de riesgo personal para sus carreras políticas; para otros, una cuestión de supervivencia democrática a pequeña escala. En general, se considera que garantizar que los demócratas no pierdan ambas cámaras del Congreso es fundamental para frenar la agenda antidemocrática de Trump, en caso de que venza a Biden.

Si más demócratas de alto perfil siguen presionando a Biden, lo que parece probable, es posible que finalmente se le convenza para que se haga a un lado por su propia voluntad, por Harris o por alguien más. Biden es, si no otra cosa, leal a su partido. Es posible que le quede tiempo para elegir a otro candidato y renovar la campaña.

La política estadounidense suele ser tremendamente impredecible. Es muy posible que haya un disyuntor en el horizonte. Puede que surja un candidato que nadie esperaba para unir al partido, que Harris dé un paso al frente o que algún acontecimiento externo lo cambie todo en un instante (como el intento de asesinato de Trump).

La actual crisis que envuelve al Partido Demócrata era totalmente previsible y pudo haberse sorteado. Pero nada es inevitable.