Com a tentativa de assassinato de Donald Trump em um comício na Pensilvânia em 13 de julho de 2024, os EUA vivenciaram outro episódio violento em sua política cada vez mais polarizada. O ex-presidente Trump, que está prestes a se tornar formalmente o candidato do Partido Republicano à presidência na eleição de 2024, sobreviveu à tentativa de assassinato quando, segundo relatos iniciais, uma bala passou de raspão em sua orelha. Mas um participante do comício foi morto, mais espectadores ficaram feridos e o suspeito de ser o atirador também está morto. A editora de política do The Conversation, Naomi Schalit, conversou com o acadêmico da Universidade de Massachusetts, Lowell, Arie Perliger após o evento. Perliger ofereceu uma visão de seu estudo sobre violência política e assassinatos. Dada a forte polarização política nos EUA, disse Perliger, “não é surpresa que as pessoas acabem se envolvendo em violência”.

Schalit: Quando você soube da notícia, qual foi a primeira coisa que pensou?

Perliger: A primeira coisa que pensei foi que estávamos basicamente a um centímetro de uma possível guerra civil. Acho que se, de fato, Donald Trump tivesse sofrido ferimentos fatais, o nível de violência que testemunhamos até agora não seria nada em comparação com o que aconteceria nos próximos meses. Acho que isso teria desencadeado um novo nível de raiva, frustração, ressentimento e hostilidade que não víamos há muitos e muitos anos nos EUA.

Essa tentativa de assassinato, pelo menos nesse estágio inicial, pode validar um forte sentimento entre muitos apoiadores de Trump e muitas pessoas da extrema direita de que estão sendo deslegitimados, que estão na defensiva e que há esforços para basicamente impedi-los de competir no processo político e impedir que Trump retorne à Casa Branca.

O que acabamos de ver, para muitas pessoas da extrema direita, se encaixa muito bem em uma narrativa que eles já vinham construindo e disseminando nos últimos meses.

As tentativas de assassinato político não têm como objetivo apenas matar alguém. Elas têm um objetivo maior, não é mesmo?

De muitas maneiras, as tentativas de assassinato contornam o longo processo de tentar rebaixar e derrotar oponentes políticos, quando há a sensação de que mesmo uma longa luta política não será suficiente. Muitos perpetradores veem os assassinatos como uma ferramenta que lhes permitirá atingir seus objetivos políticos de maneira muito rápida e eficaz, sem exigir muitos recursos ou muita organização. Se estivermos tentando relacionar isso com o que vimos hoje, acho que muitas pessoas veem Trump como um unicórnio, como uma entidade única, que de muitas maneiras realmente consumiu todo o movimento conservador. Portanto, ao removê-lo, há uma sensação de que isso resolverá ou poderá resolver o problema.

Acho que o movimento conservador mudou drasticamente desde 2016, quando Trump foi eleito pela primeira vez, e muitas das características do trumpismo são agora bastante populares em diferentes partes do movimento conservador. Portanto, mesmo que Trump decida se aposentar em algum momento, não acho que o trumpismo - como um conjunto de ideias populistas - desaparecerá do Partido Republicano. Mas entendo perfeitamente por que as pessoas que veem isso como uma ameaça acham que remover Trump pode resolver todos os problemas.

**Em um estudo sobre as causas e os impactos do assassinato político, você escreveu que, a menos que os processos eleitorais possam abordar “as queixas políticas mais intensas… a competição eleitoral tem o potencial de instigar mais violência, inclusive o assassinato de figuras políticas”. Foi isso que você viu nessa tentativa de assassinato?

A democracia não pode funcionar se os diferentes partidos, os diferentes movimentos, não estiverem dispostos a trabalhar juntos em algumas questões. A democracia funciona quando vários grupos estão dispostos a chegar a algum tipo de consenso por meio de negociações, a colaborar e a cooperar.

O que vimos nos últimos 17 anos, basicamente desde 2008 e o surgimento do movimento Tea Party, é que há uma polarização cada vez maior nos EUA. E a pior parte dessa polarização é que o sistema político americano se tornou disfuncional no sentido de que estamos expulsando todos os políticos e formuladores de políticas que estejam interessados em colaborar com o outro lado. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, as pessoas deslegitimam os líderes que estão dispostos a colaborar com o outro lado, apresentando-os, portanto, como indivíduos que traíram seus valores e seu partido político.

A terceira parte é que as pessoas estão deslegitimando seus rivais políticos. Elas transformam uma discordância política em uma guerra na qual não há espaço para trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios que, de acordo com elas, a nação está enfrentando.

Quando se combinam essas três dinâmicas, cria-se basicamente um sistema disfuncional em que ambos os lados estão convencidos de que é um jogo de soma zero, que é o fim do país. É o fim da democracia se o outro lado vencer.

Se ambos os lados estão insistindo repetidamente nas pessoas que perder uma eleição é o fim do mundo, não é de surpreender que as pessoas acabem se dispondo a fazer justiça com as próprias mãos e a se envolver em violência.