Academia Brasileira de Ciências e SBPC publicam carta aberta ao governador Cláudio Castro em favor de presidente da Faperj

A comunidade científica do Rio de Janeiro e do Brasil foi pega de surpresa no início da tarde hoje com o anúncio da possível exoneração do diretor científico da Faperj, Jerson Lima da Silva, em favor da nomeação de um deputado estadual do PL que notabilizou-se recentemente por ter tentado extinguir a UERJ. O temor de se ter uma político dos quadros mais conservadores e negacionistas do partido do governador Cláudio de Castro no comando da instituição mais importante para a defesa da ciência no Estado do Rio provocou mobilização imeditada. Abaixo, publicamos a carta aberta, assinada pelo presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Bonciani Nader, e pelo o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Renato Janine Ribeiro, que pede que governador reveja essa possível decisão:

Ao Exmo. Sr. Cláudio Bomfim de Castro e Silva Governador do Estado do Rio de Janeiro

Senhor Governador,

Nossas duas associações, a Academia Brasileira de Ciências (ABC), uma entidade com mais de cem anos de existência que congrega a maioria dos principais cientistas do Brasil, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), maior sociedade científica da América Latina, vêm manifestar a V. Exa. intensa preocupação da comunidade científica fluminense e brasileira ante os rumores de troca na direção científica da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

Antes de mais nada, queremos recordar que boa parte do protagonismo do Estado do Rio de Janeiro na economia e sociedade brasileiras decorre da qualidade da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) realizadas no Estado, que congrega uma plêiade de pesquisadores de nível internacional.

Durante o seu governo, pudemos observar o protagonismo do Estado do Rio de Janeiro nas áreas de CT&I, graças ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Jerson Lima da Silva, que assumiu a presidência da FAPERJ com uma vasta experiência no campo da ciência e da pesquisa. Ele é médico, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e um pesquisador altamente reconhecido na área de biologia estrutural e doenças neurodegenerativas e câncer no país e no exterior.

Com sua visão estratégica e experiência, tem buscado transformar a FAPERJ em uma plataforma essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado, apostando no potencial transformador da ciência como um vetor de progresso econômico e social. Desde que assumiu a liderança da FAPERJ, Jerson Lima da Silva tem se empenhado em expandir o apoio à pesquisa científica no estado do Rio de Janeiro, com foco na inovação tecnológica e na internacionalização das pesquisas. Ele tem defendido consistentemente o investimento em ciência e tecnologia, ressaltando a importância de projetos com impacto social direto, seja no desenvolvimento de novas tecnologias, seja na formação de pesquisadores e profissionais altamente qualificados.

Sua administração à frente da FAPERJ também tem se caracterizado pela busca de uma maior integração entre as universidades, centros de pesquisa do estado e as demandas do setor produtivo. Jerson tem promovido parcerias entre o setor público e o privado, além de incentivar a transferência de tecnologia como um mecanismo de inovação. Outro ponto central de sua gestão é a modernização dos processos internos da fundação, para garantir maior agilidade na concessão de bolsas e financiamentos, assegurando que os recursos cheguem rapidamente às mãos dos pesquisadores.

Com uma visão estratégica de longo prazo, Jerson Lima da Silva busca transformar a FAPERJ em um pilar fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico do Rio de Janeiro, apostando no poder da ciência para gerar progresso econômico e social para a região.

Caro governador, temos certeza de que V. Exa. reconhece o valor da CT&I para o desenvolvimento do Estado, motivo pelo qual o nomeou. Por isso nos sentimos com a obrigação moral de lhe dizer, sinceramente, que muito desse protagonismo fluminense se deve à Faperj, uma das mais antigas e melhores fundações de amparo à pesquisa que temos no Brasil.

Como se pode notar, do exame das lideranças nas agências de fomento brasileiras, tanto federais quanto estaduais, elas desenvolvem melhor o seu trabalho quando tais pessoas têm o conhecimento de dentro do que é a ciência e contam, além disso, com o reconhecimento de seu valor pela comunidade, que tem padrões elevados de rigor.

Dirigimos assim um apelo para que não faça, da direção da FAPERJ, um cargo de indicação partidária, e que mantenha a conduta que V. Exa. tem tido nos últimos 6 anos.

Reiteramos que é nosso dever transmitir a V. Exa. a preocupação que ora assola a comunidade científica, tecnológica e de inovação fluminense, com mudanças que impactarão a trajetória de sucesso da FAPERJ. Pedimos então a V. Exa. que resguarde essa Fundação, à qual seu Estado e a ciência brasileira tanto devem.

Atenciosamente,

Helena Bonciani Nader Presidente Academia Brasileira de Ciências

Renato Janine Ribeiro Presidente Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência